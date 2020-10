Sute de raci mutanți au făcut ravagii într-un cimitir istoric din Belgia. De unde provin

Racii mutanți se produc prin diviziune, embrionii dezvoltându-se fără a fi nevoie de spermatozoizi, transmite Daily Mail.

Specialiștii cred că ei au evoluat dintr-o mutație acum 25 de ani, iar datorită modului în care se reproduc, numărul lor poate crește rapid.

De când au fost descoperiți, în 1995, racii s-au răspândit din Germania în toată Europa și în Africa.

În prezent, aceste crustacee, care au o lungime de 10 centimetri, invadează Cimitirul Schoonselhof din Anvers.

Experții au avertizat că acești raci ar putea cauza distrugeri pentru biodiversitatea din zonă.

