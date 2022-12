Scrisorile lui Moș Crăciun. Copiii își doresc pace în loc de cadouri

Ca în fiecare an, cei mici îi povestesc Moșului ce isprăvi au mai făcut și îi trimit lista cu darurile dorite. De această dată însă, bătrânelul a constatat, cu emoţie, că tot mai mulți puşti își doresc... să fie pace!

E agitație mare în satul lui Moş Crăciun, de la Cercul Polar. Sute de mii de scrisori au ajuns în cutia poștală a bătrânelului, iar ajutoarele lui citesc cu atenție fiecare mesaj.

„Ei bine, Moș Crăciun primește, bineînțeles, scrisori din toată lumea, din aproximativ 200 de țări diferite, de peste tot de pe Glob." Cei mici îi cer Moșului cărți, jucării, schiuri... Dar, nu e tot!”

„Sunt și o mulțime de dorințe, care nu vin din zona materială. Vor fericire, dragoste, poate prietenie. Și, în zilele noastre, primim mai multe scrisori despre dorința de pace."

Și nicăieri dorința parcă nu este mai clar exprimată ca în aceste rânduri, trimise din Ucraina.

Katia, ajutorul lui Moș Crăciun: „Bună seara, Moș Crăciun! Numele meu este Petro și am o soră. Numele ei este Ştefania. Am șase ani, iar sora mea are doi ani și jumătate. Am locuit în Kiev, capitala Ucrainei. Dar acum, din cauza războiului, trăim în vestul Ucrainei. Te rog să aduci pace în Ucraina. Ne iubim foarte mult țara."

Iar lista scrisorilor emoționante pare nesfârștiă. O fetiță din Finlanda este îngrijorată că Moș Crăciun vă trebui să meargă la luptă, dacă va fi război și în țara ei. Mama copilei a încercat să o liniştească...

Katia, ajutorul lui Moș Crăciun: „Mama (fetiței) i-a spus că cel mai probabil Moșul este atât de bătrân încât nu va trebui să meargă la război și că are o mulțime de prieteni în întreaga lume la care Moșul s-ar putea muta, dacă ar fi nevoit să-și părăsească locuinţa."

Și, cum cei știu că Moșul are multă treabă în această perioadă, un băiețel s-a gândit să-i facă un program, că nu cumva să obosească prea tare până la Crăciun.

Moș Crăciun: „Am primit și un program, era desenat sau schițat de un băiețel. Dar scrie acolo cuvântul "muncă". Însă eu nu muncesc niciodată, ce fac eu nu este un serviciu, este viața mea. Să țineți minte asta, ce fac aici este viața mea, nu este o meserie. Dar a fost un program realizat foarte frumos, mi-a plăcut mult."

