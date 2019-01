Salvată din propria maşină cu doar câteva secunde înainte să fie lovită de tren. VIDEO

Maşina îi rămăsese blocată pe şine, iar doi trecători au intervenit şi au scos-o pe şoferiţă exact la timp. Trenul a acroşat maşina şi a târât-o zeci de metri, înainte de a putea opri.

Femeia era într-o stare de confuzie şi nu a putut explica de ce a rămas blocată pe şine. De altfel, familia anunţase poliţia despre dispariţia ei în urmă cu 12 ore.

Authorities are crediting two bystanders with helping to rescue a 96-year-old woman just before a train smashed into her car. https://t.co/m9iWD1kQVu pic.twitter.com/Tl2D3TcDMm