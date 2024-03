S-a căsătorit cu un bărbat pe care l-a cunoscut online într-o vacanță în Turcia, deși vorbeau prin Google Translate

Shane Harding, în vârstă de 28 de ani, care este transgender, se afla în Turcia cu sora ei care se afla la spital după o intervenție chirurgicală. Shane a descărcat aplicația Grindr, destinată comunității LGBTQ+, în speranța că va întâlni pe cineva dornic să îi prezinte atracțiile turistice din Istanbul, scrie Mirror.

Primul mesaj transmis a fost de la Mert Isrem, un turc de 29 de ani, care a spus că i-ar plăcea să se întâlnească. El nu știa să vorbească fluent limba engleză, iar Shane nu știa turcă, așa că și-au petrecut întreaga săptămână comunicând prin Google Translate.

După ce vacanța tinerei s-a încheiat, cei doi au călătorit, timp de un an, dus-întors între Marea Britanie și Turcia.

Acum locuiesc în Barnstaple, Devon, iar Mert vorbește fluent limba engleză după ce a învățat de la Shane.

„Când m-am întâlnit cu Mert nu vorbea deloc engleză. Foloseam Google Translate și m-am simțit ca acasă cu el. Am luat cina și ne-am plimbat prin Istanbul. Prima dată ne-am petrecut noaptea vorbind despre o mulțime de lucruri”, a povestit Shane.

„În ziua a cincea am știut că m-am îndrăgostit de el. Am băut câteva pahare la hotelul nostru și am spus amândoi că ne-am îndrăgostit unul de celălalt", a mai spus tânăra de 28 de ani.

