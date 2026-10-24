Informațiile oferite de un mecanic auto pot avea însă o altă valoare, deoarece provin din experiența directă cu mașinile care ajung în service. Proprietarul atelierului Taller Carma din Barakaldo, Spania, a dezvăluit care sunt cele cinci mărci de mașini pe care le repară cel mai rar, relatează El Debate.

Acesta spune că Mercedes-Benz este marca pe care o întâlnește cel mai puțin în atelier, în special când vine vorba despre modelele sale de top, cele mai scumpe.

Mercedes-Benz, Toyota și Honda, printre mărcile care ajung rar la mecanic

Pe primul loc în clasamentul mecanicului se află Mercedes-Benz, în special modelele din gama superioară. Următoarea marcă este Toyota, cunoscută pentru fiabilitatea mașinilor sale. Această reputație este împărtășită și de Lexus, marca premium a aceluiași grup.

Pe locul al treilea se află Honda, un producător mai puțin popular decât mărcile menționate anterior, dar care obține constant rezultate bune în privința fiabilității.

Lista este completată de două mărci sud-coreene: Hyundai și Kia. Deși au modele și designuri diferite, ambele sunt apreciate pentru fiabilitatea mașinilor pe care le produc.

Fiabilitatea se numără printre cele mai importante criterii pe care cumpărătorii le iau în considerare atunci când își aleg o mașină. Un automobil care se defectează frecvent poate deveni rapid o sursă de nemulțumire pentru proprietar, atât din cauza vizitelor repetate la service, cât și a costurilor de reparație.

În plus, rețelele sociale contribuie la răspândirea rapidă a informațiilor despre problemele tehnice ale anumitor modele. Astfel, mașinile cunoscute pentru defecțiuni frecvente pot pierde din atractivitate în fața cumpărătorilor, care preferă să se orienteze către alternative considerate mai fiabile.