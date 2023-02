Primii artişti anunţaţi pentru „Jazz in the Park” 2023 - The Cinematic Orchestra, Fun Lovin' Criminals și Mulatu Astat-ke

Au fost anunţaţi primii artişti care vor încânta publicul la cea de-a 11-a ediţie a festivalului „Jazz in the Park”, ce va avea loc în primul weekend al lunii septembrie.