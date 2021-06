Povestea bărbatului care a salvat 29 de persoane pe cale să se sinucidă: ”Atât de mulți au suferit în tăcere”

Un muncitor din domeniul feroviar din Londra a reușit să salveze 29 de persoane care au vrut să se sinucidă și a tras un semnal de alarmă că în această perioadă compasiunea și ajutorul între semeni este cel mai important.

Rizwan Javed, în vârstă de 30 de ani, este cunoscut pentru faptul că, de-a lungul timpului, a salvat 29 de persoane, care au avut intenția să se sinucidă, transmite independent.co.uk.

”Eram în schimbul de noapte și am văzut o domnișoară. Părea îngrijorată. Mi-am dat seama că erau niște semne care mi-au atras atenția și am reacționat rapid. Am fugit la ea și am încercat să avem o conversație. Avea foarte multe gânduri, dar am reușit în cele din urmă să o duc într-un loc sigur. O săptămână mai târziu a venit la mine și mi-a mulțumit”, a povestit el.

Javed a mai spus că a urmat un curs, prin intermediul căruia a învățat cum să recunoască o persoană care are gânduri de sinucidere.

„Fiecare aspect al instruirii a fost implementat în viața reală și am fost îngrijorat. Voi spune ce trebuie? Voi face ce trebuie? Voi putea să ajut această persoană? Mai ales în timpul pandemiei, atât de mulți au suferit în tăcere și cred că asta ne-a arătat cât de deprimantă poate deveni viața dacă nu îi avem pe cei dragi în jurul nostru sau dacă nu comunicăm cu cineva zilnic”, a mai spus el.