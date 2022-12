Poiana Brașov și Valea Prahovei încă își așteaptă turiștii. Ce promit hotelierii clienților care le vor călca pragul

Indiferent dacă va ninge sau nu, hotelierii vă promit acces la piscină și mese festive. Deocamdată, zăpadă este doar la Azuga, unde tunurile au mers fără pauza.

Au fost zece grade la munte, așa că zăpada artificială a rezistat cu greu. Nerăbdători, oamenii tot au vrut să o testeze.

Schior: „Chiar dacă este căldură, nu ne pasă, iubim sporturile de iarnă și le ducem până la capăt orice ar fi. Nu contează, avem și surf și snowbord, ne dăm orice ar fi”.

Snowboarder: „Am luat, am luat câteva, e greu, ne-am dezmorțit. Am zis să prindem puțină distracție”.



Turist: „Noi am venit din Israel. E foarte frumos aici”.

Alții au luat primele lecții de schi.

Andrei Pintenaru, monitor de schi: „Prețurile nu s-au modificat față de anul trecut, 150 de lei ora cu monitor autorizat și la cartelă la fel. Este 170 de lei ski pasul la telegondolă”.

Cum tabloul nu este unul de iarnă autentică, hotelierii fac tot posibilul să fie gazde bune. Așa că, îi invită pe turiști la spa, apoi la o cină festivă. La un hotel, pentru trei nopți, două persoane vor da 1.150 de euro, însă au totul inclus.

Fată: „O să facem niște excursii cu ATV, ne plimbăm, facem excursii montane”.

De curând, proprietarii unei vile din Poiana Brașov au investit într-un ciubăr modern, pentru a le oferi clienților un serviciu extra.

Eugen Florin Gheorghe, reprezentantul vilei: „Beneficiază de saună, sală de fitness, cameră de copii, iar ciubărul este separat. Pentru ciubăr, individual 50 de RON, dacă sunt în grup, 250 RON”.

Aici, barul rămâne deschis până noaptea târziu.

Gabriel Roșca, administratorul unui hotel: „La un apres ski în Poiana Brașov mergem până la 10-11 și după, clienții noștri cazați în hotel, se pot retrage în barul de zi, unde îi lăsăm să se desfășoare lejer”.

De săptămână viitoare se răcește vremea și sunt anunțate precipitații în nord și la munte. Cu alte cuvinte, nu ne pierdem speranța că Moș Crăciun o să ajungă cu sania.

