Patria lalelelor a înflorit în comuna Sâncraiu, aproape de Cluj-Napoca. Turist: „Seamănă oarecum cu Olanda”

O sugestie pentru cei care caută destinaţii de vacanță departe de aglomerația marilor orașe.

Aflată în județul Cluj, comuna Sâncraiu este un adevărat colț de rai, iar în această perioadă s-a transformat într-un tărâm al lalelelor.

Turiștii sunt întâmpinați de un miros îmbietor şi culori strălucitoare, ce-ţi fură ochii!

Situat la o oră de mers cu mașina de Cluj-Napoca, satul Sâncraiu își primește oaspeții cu aer curat și peisaje pitorești. Comuna atrage anual aproximativ 15.000 de turiști care se cazează în cele aproape 50 de pensiuni. Sătenii sunt mândri de cum arată ulițele, mai ales acum, de când autoritățile au plantat aproape 60.000 de lalele roșii și galbene.

„Tot satul este frumos acum cu florile, foarte mulți au fost sâmbătă, duminică, au făcut multe poze. Este frumos”

„Ce văd aici seamănă oarecum cu Olanda, deoarece Olanda fiind și țara lalelelor cam acolo ar fi aranjamentul după cum se vede, e ceva destul de unic” spun turiștii.

Trecătorii sunt fascinați de tabloul de culori și fac tot posibilul să plece de acolo cu cel puțin o fotografie reușită.

Primăria a plătit aproape 100.000 de lei pentru că satul să prindă viață.

Poka Andrei Gheorghe - primar comuna Sâncraiu: „Avem un program de înflorire a comunei, am început acum opt ani. Acum patru ani am dezvoltat puțin programul. Am plantat peste 15 mii de tulpini de trandafir în toate cele cinci sate ale comunei”

O noapte de cazare, în acestă comună aflată în inima naturii, pornește de la 50 lei și poate ajunge la 200 de lei.