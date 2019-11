(P) Cine cumpara mai multe cadouri de Craciun: femeile sau barbatii?

Femeile sunt cele mai grijulii atunci cand vor sa pregateasca surprize de Craciun.

Potrivit unor statistici oferite de Mindblower.ro, magazin online de cadouri originale, in 2018 si 2019 femeile au comandat mai multe cadouri decat barbatii, 67 % (femeile) fara de 33% (barbatii). Trendul se mentine pe toata perioada sarbatorilor de iarna, femeile fiind mai organizate, in comparatie cu partenerii lor, care au tendinta de a comanda cadouri pe ultima suta de metri.





Romancele isi comanda din timp cadourile pentru sarbatorile de iarna



Femeile incep sa comande cadouri de Craciun din septembrie, punctul culminant fiind in luna noiembrie. Cel mai probabil femeile prefera sa bifeze din timp lista cadourilor de Craciun pentru a-si rezerva mai mult timp de petrecut cu familia de sarbatori, dar si pentru alte pregatiri importante (calatorii, masa de Craciun, decor festiv etc).



In studiul de caz realizat de Mindblower se mai arata ca cele mai preocupate de achizitionarea cadourilor de Craciun sunt femeile cu varste intre 25 si 34 de ani (49%), urmate de cele cu varsta in intervalul 35 - 44 de ani (22%), apoi de cele cu varsta intre 18 - 24 de ani (17%) si in final cele cu varsta peste 45 de ani.





Ce cadouri fac femeile de Craciun?



Femeile adora sa fie inventive de Craciun si cauta cu atentie cadouri pentru barbati, partenerii de viata, pentru Secret Santa (sefi si colegi), parinti, prieteni si desigur, copii. Pentru iubiti, soti, prieteni, sefi si colegi ele opteaza de obicei pentru gadgeturi cool, puzzle-uri 3D mecanice din lemn, harti razuibile, butoni pentru camasa cu diferite modele, accesorii ingenioase pentru vin si bere.



Unele din cele mai extravagante, amuzante si originale cadouri de Craciun pe care barbatii le vor gasi sub brad anul acesta sunt set pahare de laborator pentru shot-uri, globuri pentru barba, umbrela cu pliere in sus, unealta Wallet Ninja cu 18 functii, gheare de urs pentru carnuri, motor de bicicleta DIY.





Trendul cadourilor fara perdea de Craciun a ajuns si la noi, iar cele mai nonconformiste femei nu s-au sfiit sa adauge in cosul virtual ciocolata anus comestibil, Sapun: spala-ti momitele, frumosule, carte ilustrata Penis Pockey, Ghidul injuraturilor, Cartea barbatilor SupraDotati, jocuri si boardgame -uri cu tenta erotica.

Ce cadouri vor primi copiii de la Mos Craciun in 2019?



Si mamicile moderne au invatat sa fie cat mai inventive cand vine vorba despre cadourile pentru cei mici. Dimineata de Craciun nu ii va suprinde pe copii doar cu traditionalele dulciuri, fructe si jucarii simpliste, ci si cu gadgeturi care promoveaza tehnicile de invatare STEM (stiinta, tehnologie, inginerie, matematica). Astfel, cele mai curtate cadouri pentru copiii in 2019 sunt robotii educationali interactivi, dinozaurii alimentati cu energie solara, jocuri educative de calatorie, puzzle-uri 3D mecanice, proiectoare multicolore, lampi ingenioase, globul Pamantesc care leviteaza, cani termosensibile care isi schimba aspectul in contactul cu lichidele fierbinti, masinute care urca pe pereti si tavane etc.





In 2019 , cei mai multi romani cumpara cadouri online



Atat femeile, cat si barbatii se vor orienta in 2019 spre online. Cele mai multe cadouri vor fi comandate din magazinele virtuale, care si-au pregatit deja stocurile pentru perioada aglomerata din decembrie. Totusi, sfatul acestora este de a comanda din timp cadourile.



"Recomandam clientilor sa-si comande din timp cadourile preferate pentru cei dragi, pentru a evita aglomeratia pe ultima suta de metri, livrarile cu intarziere din ultimele zile inainte de Craciun si riscul de a nu primi cadoul la timp, precum si epuizarea stocurilor de sarbatori." Angela Stan, Marketing Manager Magazin online cadouri amuzante Mindblower