Oreste Teodorescu: „Dacă, Doamne fereşte, ai o urgenţă şi ajungi la spitalul din Mangalia, fii pregătit să mori“

Jurnalistul Oreste Teodorescu a povestit pe pagina de Facebook experienţa neplăcută pe care a trăit-o pe litoral, la Spitalul din Mangalia.

El susține că, după o așteptare ”umilitoare” de 3-4 ore pe holurile spitalului, urmează alte ore, când pacientul este plimbat ”de colo-colo”.

”România, Europa, 2021, guvernare pnl-usr-udmr:

Dacă Doamne ferește ai o urgenta și ajungi la spitalul din Mangalia, fii pregătit sa mori! Calculatoarele nu funcționează, nu te bagă nimeni in seama, iar când in sfârșit ai o ocazie, după minim 3-4 ore de așteptare umilitoare pe culoarele sinistre, începe cu adevărat haosul… ești plimbat de colo-colo, alte câteva ore! Dacă nu ai murit, încă mai ai o șansa… sa pleci cât mai departe de țara care-și dispretuieste cetățenii! Bravo, Citu, Barna, Hunor… de asta v-au votat romanii, simțeau nevoia sa fie batjocoriți și de voi! In rest…cuvintele pe care vi le adresez rămân nerostite, dar gândul meu v-a asezat exact acolo unde meritați!”