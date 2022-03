O tribună s-a prăbușit în timpul unui meci de fotbal, în India. Sunt peste 200 de răniți . VIDEO

Mai mult, după acest incident a căzut și un proiector peste oameni.

Ziarelele locale transmit, că organizatorii ar fi permis accesul mai multor persoane decât capacitatea totală a stadionului, conform ap7am.com.

Răniții au fost transportați de urgență la spitalul din apropiere, iar poliția a deschis o anchetă.

Poliția a informat că în ciuda celor întâmplate spectatorii nu au fost răniți foarte grav.

#WATCH Temporary gallery collapsed during a football match in Poongod at Malappuram yesterday; Police say around 200 people suffered injuries including five with serious injuries#Kerala pic.twitter.com/MPlTMPFqxV