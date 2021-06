O tornadă spectaculoasă a fost surprinsă în Canada. VIDEO

Tornada s-a format pe un câmp din Canada, conform imaginilor postate pe rețelele sociale.

În ciuda faptului că un astfel de fenomen poate fi extrem de periculos, cei mai mulți dintre cei care au urmărit imaginile s-au declarat uluiți de forma tornadei.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, în urma apariției fenomenului.

Incredible tornado in Saskatchewan this evening https://t.co/EvhwT7nORj

#skstorm Some photos of the tornado 4 miles north of Darcy, SK. June 15, 2021 5:48pm pic.twitter.com/i7Q0iy6hgb