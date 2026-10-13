Femeia a contestat sancțiunile în instanță, iar judecătorul i-a dat dreptate: 135 de amenzi au fost anulate prin trei hotărâri, relatează Corriere della Sera.

Cazul neobișnuit a început după ce șoferița a primit 165 de amenzi pentru încălcări înregistrate între noiembrie 2024 și februarie 2025. Toate sancțiunile vizau intrarea cu mașina în zone cu trafic limitat sau circulația pe benzi rezervate.

Femeia a contestat amenzile cu ajutorul avocatei Giulia Zanoli și a reușit să demonstreze că totul pornise de la o eroare de transcriere a numărului de înmatriculare.

De mai mulți ani, aceasta deținea un permis valabil pentru persoanele cu dizabilități, care îi permitea să circule prin zonele cu acces restricționat și pe benzile rezervate. Femeia folosea aceste rute de mai multe ori pe zi.

Potrivit documentelor din dosar, după ce și-a schimbat mașina, noul număr de înmatriculare ar fi fost asociat permisului cu două cifre inversate. Din cauza acestei erori, de fiecare dată când autoturismul trecea prin dreptul camerelor de supraveghere, sistemul electronic înregistra o încălcare și genera o amendă.

Instanța i-a dat dreptate

Prin trei contestații separate, șoferița a obținut anularea a 135 de amenzi. În instanță s-a demonstrat că femeia deținea de mult timp permisul și avea dreptul să circule în zonele cu trafic limitat și pe benzile rezervate.

Problema a fost provocată de o eroare de transcriere în sistemul operatorului Bomob. Greșeala ar fi putut fi făcută chiar de femeie, de o altă persoană sau ar fi putut apărea în sistem, însă cazul a fost tratat ținând cont de buna-credință a șoferiței.

Întrucât dreptul acesteia de a deține permisul a fost confirmat, instanța a dispus anularea amenzilor contestate în fața judecătorului de pace.