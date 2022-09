O “minge de foc”, pe cerul Scoţiei şi Irlandei de Nord. Oamenii de știință nu își explică ce a fost. VIDEO

Reţeaua Meteor din Marea Britanie a anunţat că a început să primească notificări în legătură cu o "minge de foc" observată pe cer în timpul nopţii şi că "investighează pentru a stabili dacă obiectul a fost un meteorit sau resturi spaţiale", adăugând că majoritatea rapoartelor provin din Scoţia şi Irlanda de Nord, conform DPA.

Danny Nell, în vârstă de 21 de ani, îşi plimba câinele în Johnstone, la vest de Paisley şi Glasgow, când a văzut mingea de foc.

"Îmi plimbam câinele, era aproape ora 22:00, când am văzut o lumină puternică pe cer şi mi-am scos telefonul şi am filmat", a declarat bărbatul din Glasgow pentru agenţia de presă PA.

"La început m-am gândit că poate fi un foc de artificii pentru că sunt multe partide de fotbal în Scoţia, dar mi-am dat seama rapid că nu era vorba despre asta şi am scos telefonul să văd dacă pot să surprind momentul", a adăugat el.

Steve Owens, astronom şi comunicator ştiinţific la Glasgow Science Centre, a afirmat că a văzut "mingea de foc" în timp ce trecea deasupra Scoţiei miercuri seara.

"A fost incredibil. Stăteam în camera de zi exact la ora 22:00 noaptea trecută şi am văzut pe fereastră, spre sud, această minge de foc luminoasă, acest meteorit care străbătea cerul şi mi-am dat seama că a fost ceva special. Nu era perfect vizibil. Am putut vedea că se fragmentează, s-au desprins bucăţi mici din el", a spus Steve Owens, adăugând că este posibil ca obiectul să fi aterizat, însă este "foarte puţin probabil" să fi aterizat în Scoţia.

There have been nearly 800 reports of the fireball that was seen over UK last night. The preliminary trajectory has been calculated by the IMO and indicates that the object, which we now believe to be space debris, would have landed in the Atlantic south of the Hebrides. pic.twitter.com/skSvl0YH5Y