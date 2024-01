O mamă care a ales un nume rar pentru copilul său e furioasă că a devenit popular: Nu mai este unic

O femeie din SUA a luat în serios această situație și s-a gândit la câteva nume. Tot ce știa era că voia ca numele copilului ei să se regăsească printre cele mai populare 1.000 de nume de copii.

Pe ea o cheamă Irina, care are o mamă rusoaică și un tată cubanez, se simte bine să știe că are un nume unicat și dorea același lucru și pentru copilul ei.

„Nu vedeam niciodată pe „Irina” pe un breloc când familia mea mergea în parcuri tematice. Dar, ca adult, acum apreciez numele meu unic și cum înglobează perfect cele două culturi ale mele”, povestește ea.

În plus, ea voia ca numele micuțului ei să fie unul spaniol, deoarece voia să-l învețe despre moștenirea sa latină.

Când a intrat în al doilea trimestru de sarcină, în octombrie 2019, a început sufere de insomnie. Într-una din aceste nopți, căutarea pe Google a condus-o la numele Rio și s-a îndrăgostit instantaneu.

Numele se potrivea perfect în criteriile lor. Este cuvântul spaniol pentru râu, are o referință la cultura pop și este scurt, deci fără porecle. Dar, cel mai important, a fost nr. 2.000 în popularitate la momentul respectiv, conform BabyNames.com.

Au ținut numele copilului secret timp de 5 luni pentru a nu se confrunta cu părerile altor

Numele copilului nostru a devenit mai popular

Numele copilului lor a crescut în popularitate în ultimii 4 ani.

„Numele nostru, cândva unic, nu mai este la fel de rar ca atunci când l-am ales. În ultima vreme, am auzit de la prieteni și cunoștințe că știu pe cineva care tocmai și-a numit noul copil Rio”, a spus Irina.

De asemenea, ea a aflat că într-un episod al emisiunii „„The Real Housewives of New York City” două femei au ales numele copiilor lor ca fiind Rio.

„La jumătate de an după ce am aflat despre legătura cu RHONY, încă mă lupt cu sentimente de furie din cauza popularizării numelui copilului meu. Unul dintre cele mai mari motive pentru care am ales acest nume a fost faptul că nu era popular, iar acum a devenit la modă. Îmi pot doar imagina cum influența unei emisiuni TV populare va crește și mai mult popularitatea acestui nume”, a mai spus mama din SUA.

Femeia a recunoscut că a idealizat numele copilului ei și cu toate că nu vrea să îl schimbe și nu regretă că l-a ales, încă dorește să se termine acest trend.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 21-01-2024 13:07