O femeie și-a ucis cei 2 copii și apoi s-a sinucis, după ce soțul s-a prefăcut mort

iStock

O femeie din China și-a înecat cei doi copii, apoi s-a sinucis, după ce soțul ei și-a înscenat moartea.

Bărbatul, pe nume He, a închiriat o mașină, apoi a intrat cu ea într-un râu. După care, a ieșit la mal și s-a făcut nevăzut.

Acesta a vrut să își însceneze astfel moartea pentru a scăpa de datorii, care însumau 14.400 de dolari, și pentru ca familia sa să primească banii pe asigurarea de viață.

Când soția sa a fost informată de poliție că cel mai probabil bărbatul s-a înecat, femeia a scris pe rețelele de socializare că se va sinucide pentru a reîntregi familia. Apoi, și-a înecat cei doi copii și și-a luat viața.

După ce cazul tragic a fost prezentat la televizor, bărbatul a mers a doua zi la poliție și s-a predat.

”Nu mi-am imaginat că soția mea ținea la mine atât de mult. Fiica mea este bolnavă, are nevoie zilnic de medicamente. Am de plătit rate la mașină. Am făcut-o pentru a scăpa de datorii”, și-a explicat bărbatul gestul.

He este acuzat acum de înșelăciune și distrugere.

