O femeie a rămas blocată ore în șir într-o râpă, după ce a alunecat în timp ce împrăștia cenușa tatălui ei pe un munte

O femeie a trăit momente cumplite după ce a rămas blocată ore în șir într-o râpă. Turista a alunecat în timp ce împrăștia cenușa tatălui ei pe unul dintre cei mai înalți munți din Țara Galilor, potrivit The Guardian.

Kitty Harrison a alunecat și a căzut după ce împrăștiase cenușa tatălui ei pe vârful Tryfan din Snowdonia. Femeia în vârstă de 32 de ani a rămas blocată pe o margine îngustă timp de mai mult de trei ore, după o cădere de 91 de metri.

„Piciorul meu a alunecat, am căzut și am aterizat pe o margine îngustă. Mi-a fost frică că nu mă va găsi nimeni. Tremuram de frig, picioarele mele erau obosite și tremurau. Am crezut că aș putea cădea de acolo înainte ca ei să mă găsească”, a mărturisit aceasta.

Alpinista cu experiență se afla la o treime din drumul unde își luase ultimul ”rămas bun” de la tatăl ei.

Salvatorii au localizat-o folosind GPS-ul telefonului mobil, iar operațiunea de salvare a durat șapte ore.

„Eram într-o asemenea stare încât nu aș fi putut să ies singură de acolo. Ei merită laude, sunt eroi”, a mai spus Harrison.

Sursa: The Guardian Etichete: , , , Dată publicare: 04-02-2024 20:27