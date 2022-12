O cină cu invitați legați la ochi, organizată în București. Evenimentul a avut un scop caritabil

Suma strânsă de la participanți reprezintă o parte din cele 15 mii de euro necesare pentru a cumpăra o imprimantă specială cu alfabetul Braille.

Elevii de la cele 7 şcoli speciale din România au nevoie de manuale și reviste tipărite special pentru ei.

Aproximativ 130 de persoane au luat cina aseară, într-o sală cu lumină obscură. Toate au fost legate la ochi pentru a-şi da seama cum îşi duce traiul un nevăzător.

Alexandru Isbășoiu, particpant: „Am fost cu toții legați la ochi. Practic nu am văzut nimic de când am făcut pasul la uşa până când până ne-am așezat la mese și după aceea pe tot parcursul serii. Am avut parteneri nevăzători care ne ajutau, ne aduceam farufuriile, ne întrebau dacă dorim apa.”

Dan Ioniță, antreprenor: „A fost o experiență uluitorare. La final acum mă simt foarte bine și mă simt că pot să prețuiesc mult mai mult ceea ce avem noi și nu ne dăm seama .. de la văz la auz. ”

În organizarea evenimentului s-au implicat mai multe persoane cu deficiențe de vedere.

Adriana Borună, voluntar: „A fost o experiență pe care nu am trăit-o până acum, dar pe care mi-am dorit-o. Cred cu tărie că educația este o vestă de salvare. Prin educație devenim independenți, devenim persoane cu adevărat integrate care pot trăi firesc în comunitate.”

Tupilusi Tudorel, președintele Asociației Nevăzătorilor: „Acest eveniment a avut 2 componente...de constinetizare, de a pune în prim plan problemele cu care se confruntă persoanele cu deficiențe de vedere și, pe altă parte, unul caritabil.”

Cu banii strânşi va fi cumpărată o imprimantă Braille.

Ionuț Șaulea, organizator: „În România sunt 90 de mii de nevăzători, iar dintre ei 7 mii sunt copii. Evenimentul din această seară l-am făcut pentru ei.. pentru copiii nevăzători.”

Dintre cei 7 mii de copiii nevăzători din România, doar aproximativ 1.700 studiază în școli specializate. Evenimentul este primul de acest fel din din București. Alte patru au avut loc în oraşe de provincie.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 14-12-2022 08:49