O bătrână de peste 90 de ani a oprit un jaf la o bancă bătând atacatoarea cu bastonul. VIDEO

Totul s-a întâmplat în Przemysl, sud-estul Poloniei, conform Metro.

O tânără a intrat în bancă și a amenințat angajata cu un cuțit, cerâdn să îi dea banii pe care îi avea.

În acel moment, bătrâna a intrat în sucursală și fără să stea pe gânduri a lovit-o pe atacatoare. Apoi, mai mulți angajați ai băncii au sprit pe atacatoare și au reținut-o.

Presa din Polonia anunță că este vorba de o femeie din Ucraina, care avea și pașaport rusesc, în vârstă de aproximati 30 de ani. Ea ar urma un tratament psihiatric.

The branch of the Polish bank PKO Bank Polski in Przemysl was attacked.

A Ukrainian woman came with a knife, which she aimed at the throat of one of the employees, and demanded money. pic.twitter.com/YNKS5zYAiC