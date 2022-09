O alertă de evacuare pentru întreg orașul Los Angeles a fost trimisă din greșeală. Ce au făcut locuitorii

Ordinul de evacuare viza estul Pacificului de Nord, Insula Guadalupe, Los Angeles și Comitatul Ventura și a fost trimis miercuri, la ora locală 17:00, conform Daily Mail.

Cu toate acestea, după o oră autoritățile au retras notificarea, iar Biroul Șerifului Comitatului Ventura a anunțat că a fost „trimis din greșeală de către Comitatul Los Angeles”.

“Nu există nicio amenințare pentru comitatul Ventura în acest moment și nu este nevoie ca rezidenții să evacueze”, au transmis autoritățile pe Twitter.

