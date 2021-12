Motivul pentru care un bărbat stă de 45 de ani cu o mână ridicată tot timpul, deși nu îl obligă nimeni

Bărbatul stă în această poziție de atât de mult timp, încât brațul este deja foarte atrofiat. Dar asta nu îl face să renunțe la demersul său, conform Daily Star.

Amar Bharati, căsătorit și cu trei copii, lucra la bancă atunci când s-a hotărât să renunțe la viața sa și să militeze pentru pacea mondială și să își dedice viața zeiței hinduse Shiva.

În încercarea sa de a-și arăta devotamentul față de zeiță, bărbatul a decis să își ridice mâna și să nu o mai lase în poziție normală niciodată.

"Nu cer mare lucru. De ce ne luptăm între noi, de ce există atâta ură și dușmănie între noi? Vreau ca toți indienii să trăiască în pace. Vreau ca întreaga lume să trăiască în pace", a spus el.

În primii doi ani, bărbatul a simțit foarte multă durere în braț, dar apoi ușor, ușor a început să nu mai simtă deloc. Acum, ar dura foarte mult dacă ar vrea să revină cu brațul în poziția inițială.

