Momentul în care un reporter își pierde cumpătul din cauza unui trecător (Video)

A simțit-o pe pielea sa un reporter al ITV News Central care și-a pierdut cumpătul din cauza unui trecător care îi deranja transmisiunea.

Callum Watkinson s-a enervate atât de tare, încât s-a oprit din cee ace transmitea și s-a îndreptat către tânărul care l-a deranjat.

"Doar încerc să îmi fac treaba. Tu ai o slujbă?", l-a întrebat reporterul pe tânăr, arată The Mirror.

Acesta i-a răspuns că da, iar apoi Callum Watkinson i-a cerut să se ducă la slujbă, precizând că el nu vine să îl deranjeze. Replica reporterului a fost insoțită și de câteva injurii.

Callum Watkinson from ITV Central does NOT appreciate being interrupted when is working.

Here is a clip of the reporter ranting and raving at people who disrupted a broadcast on Broad Street, Birmingham.

Video: ImJustBrum pic.twitter.com/Glxh6HBGcv