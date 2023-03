Moment înfricoșător surprins pe o plajă de un turist. Șarpe „canibal” văzut în timp ce înghite un alt șarpe | FOTO

Un turist care a mers pe plajă pentru o plimbare a fost surprins să vadă scena înfiorătoare a unui șarpe care mânca o altă reptilă din aceeași rasă.

Momentul înfricoșător a fost filmat pe plaja Binningup Beach din Australia de Vest.

Reptilele s-au rostogolit în fața turistului, iar acesta a decis să le filmeze cu telefonul mobil, crezând că se împerechează.

El a realizat ulterior că unul dintre șerpi îl mânca pe celălalt. Videoclipul șocant arată cum fiara de un metru lungime i-a zdrobit capul inamicului, iar apoi a început să îl mănânce.

„În sălbăticie, Dugite mănâncă o varietate de prăzi vertebrate, inclusiv broaște, șopârle, șerpi, păsări și mamifere. Cu toate acestea, cele mai mari două grupuri de pradă sunt șopârlele și șoarecii de casă. Se știe că sunt canibali în sălbăticie, iar indivizii pot înghiți șerpi aproape la fel de mari ca ei înșiși. Ei caută în mod activ prada adăpostindu-se în găuri, crăpături, buruieni și sub resturile de la suprafață. Șarpele folosește atât veninul, cât și constricția pentru a-și supune prada", potrivit experților de la Muzeul Australian.

Experții avertizează că este un șarpe extrem de periculos pentru oameni.

„Din cauza dimensiunii șarpelui și a veninului extrem de toxic, Dugite este considerat foarte periculos pentru oameni”, au conchis experții.

Dugitul sau „șarpele canibal” este o specie de șarpe veninos, potențial letal, originar din Australia de Vest, un membru al familiei Elapidae.

