Modalități prin care să îți susții partenerul când are probleme. Empatia și înțelegerea sunt cel mai bun suport moral

Este dificil să îți vezi partenerul de viață că se luptă cu propriile sale probleme, fie că vorbim despre încrederea în sine, de depresie, crize de anxietate sau traume din copilărie.

Problemele și insecuritățile partenerilor generează, în timp, tensiune în relația de cuplu.

Într-o relație de lungă durată este probabil să iasă la un moment dat la iveală și astfel de probleme. Conform mindbodygreen.com, se estimează că aproape jumătate din populația matură a țărilor dezvoltate se va confrunta cu o boală mintală la un moment dat în viață.

Dacă luăm în calcul traumele resimțite de fiecare dintre noi din cauza contextului global incert din ultimii ani, efectele asupra sănătății mintale sunt tot mai resimțite.

Așadar, dacă vă întrebați cum să abordați situația, în continuare vă prezentăm câteva modalități prin care vă puteți sprijini partenerul care se lupă cu probleme de sănătate mintală.

Oferiți sprijin și înțelegere

Fiecare persoană are nevoi și trăiri diferite, așa că este important să te adaptezi la situația specifică a partenerului tău. Oferirea de sprijin și înțelegere în perioadele dificile poate contribui semnificativ la evoluția pozitivă a stării de sănătate mintală a partenerului tău și la întărirea relației voastre de cuplu.

Înțelegerea problemelor cu care se confruntă partenerul tău este crucială. Ascultă cu atenție ceea ce spune partenerul și arată-ți empatia față de ceea ce simte. Evită să-i minimizezi trăirile sau să faci judecăți. Manifestă înțelegere și compasiune.

Încurajează-l să vorbească despre emoțiile sale și împărtășește și tu deschis cum te simți. Crearea unui spațiu sigur și non-judecat este vitală pentru a vă consolida relația.

Fiind acolo pentru el indiferent de situație înseamnă sprijin constant pentru partenerul tău. Este foarte important pentru persoanele care se confruntă cu probleme să simtă că mereu există cineva acolo care să le asculte și să le înțeleagă trăirile.

De asemenea, este important ca ăn timp ce oferi sprijin să te asiguri că respecți și limitele partenerului. Dacă are nevoie de timp sau spațiu personal, respectă aceste cerințe.

Învățați să comunicați eficient

Nu ignorați problemele partenerului. Potrivit terapeutului și autorului cărții How To Be Alone Megan Bruneau, M.A., „de multe ori, credem că dacă ignorăm ceva va dispărea, dar ignorarea unei probleme de sănătate mintală a partenerului nu face decât să îl facă să se simtă și mai izolat”. Este important să menținem așadar dialogul.

Alicia Muñoz, terapeut de cuplu certificat, recomandă să începeți conversația cu partnerul de cuplu cu delicatețe și sensibilitate. Puteți începe discuția cu fraze precum: „M-am gândit la tine și m-am întrebat cum te simți”, „Țin la tine și vreau să fiu aici pentru tine” și „Există vreun mod special în care te pot sprijini în acest moment de care poate nu sunt conștient?".

Nu folosiți pozitivitatea toxică. Evitați să adoptați o atitudine radiant de pozitivă și fiți mai degrabă empatici. Nu spuneți „Fii pozitiv!” sau „Ai atât de multe motive să fii recunoscător!”. Aceste expresii îl pot face pe partenerul vostru de cuplu să se simtă neînțeles.

Rezistați impulsului de a da sfaturi fără să vi se ceară asta. Adesea ne simțim obligați să oferim sugestii sau sfaturi atunci când oamenii apelează la noi, dar gestul nostru poate părea abraziv și nefolositor pentru o persoană care se luptă cu probleme. După cum explică autoarea și experta în relații Margaret Paul, sfaturile nesolicitate pot fi deseori interpretate ca o încercare de a controla deciziile sau sentimentele partenerului. Nimeni nu vrea asta, mai ales atunci când probabil trecem printr-un episod depresiv.

Încurajați ajutorul profesional

Încurajează-ți partenerul să caute ajutor de la un specialist în sănătate mintală, cum ar fi un psihoterapeut sau un psiholog. Oferă sprijin și încurajează-l să se programeze pentru o ședință de terapie.

De asemenea, participarea la grupuri de suport pentru persoane care se confruntă cu probleme poate fi utilă. Un astfel de spațiu poate oferi un mediu liber de exprimare și poate repezenta un schimb util de experiențe.

Susțineți bunăstarea emoțională a partenerului

Susținerea bunăstării emoționale a partenerului tău poate juca un rol crucial în menținerea sănătății mntale individuale și în consolidarea relației voastre.

Fii răbdător și înțelegător. Recuperarea din problemele de sănătate mintală poate fi un proces îndelungat. Fii răbdător și recunoaște progresele mici pe care le face partenerul tău.

Înțelegeți clar cum ar dori partenerul vostru să fie susținut. Fiecare persoană este diferită, inclusiv în ceea ce privește modul în care își va gestiona dificultățile. Trebuie să înțelegeți clar ce are nevoie partenerul vostru - ar putea fi pur și simplu vorba despre prezența fizică și despre timpul petrecut împreună sau despre o plimbare zilnică pe care să o faceți împreună.

După cum a explicat Kim Egel, terapeut licențiat în domeniul căsătoriei și familiei, a-i arăta partenerului tău respect și înțelegere în timp ce face față provocărilor de sănătate mintală va consolida legătura dintre voi.

„Relația voastră va rămâne într-o poziție mai bună pe măsură ce vă sprijiniți partenerul, permițându-i în același timp să lucreze prin propriile simptome depresive individuale", explică specialistul.

Nu dați ultimatumuri și nu amenințați că plecați. Să treci printr-o perioadă dificilă într-o relație nu este întotdeauna ușor - dar nici să te confrunți cu o sănătate mintală precară nu este ușor. Fiți alături de partenerul vostru cât de bine puteți, fără a da ultimatumuri sau a amenința că îl părăsiți.

„Nu-l abandonați în perioada de durere sau nu-i dați de înțeles că vă veți gândi să-l părăsiți dacă nu se `înveselește`", spune Bruneau.

Încurajează-ți partenerul să adopte un stil de viață sănătos. Susține un stil de viață echilibrat, care să includă exerciții fizice și o alimentație sănătoasă.

Nu uita să te îngrijești de propria sănătate mintală. În timp ce oferi sprijin este important să ai grijă de propria sănătate mintală. Gestionarea emoțiilor tale și căutarea sprijinului atunci când este necesar te va ajuta să fii un sprijin mai eficient pentru partenerul tău.

Validarea este extrem de importantă. Ori de câte ori oamenii se confruntă cu greutăți de orice fel, vrem să fim validați și să ne simțim văzuți, auziți și iubiți indiferent de situație.

„Validarea le permite să știe că nu este nimic fundamental în neregulă cu ei sau cu experiența lor", spune Muñoz, „chiar dacă simt frică, rușine, confuzie sau furie".

Folosiți fraze de genul: „Ceea ce spui este normal și ceea ce simți este complet de înțeles" sau „Pot vedea lupta ta și cât de mult efort depui".

Încurajați empatia. Pe lângă validarea luptelor partenerului tău, nu vă sfiiți să empatizați.

„Empatia le arată că îi înțelegeți - sau cel puțin încercați să înțelegeți - și îi validează", spune Bruneau.

Acest lucru îi permite partenerului tău să știe că, nu numai că are voie să aibă sentimentele pe care le are, dar că ești acolo pentru a-l sprijini în această perioadă.

Comunicarea în relații

Comunicarea reprezintă fundamentul unei relații sănătoase. Ea necesită deschidere, ascultare activă, empatie și răbdare pentru a dezvolta o conexiune autentică și profundă cu partenerul tău. Fără o comunicare adecvată, relațiile pot suferi și pot duce la neînțelegeri și la distanțare emoțională.

Vulnerabilitatea nu este rea. Uneori poate fi greu să ne deschidem în legătură cu problemele noastre, în special în fața partenerului de viață. Dacă partenerul nu se poate deschide în fața ta, poți să îi servești drept model, dar fără a „deturna conversația și a o face despre tine", a explicat Bruneau.

„Dezvăluirea de sine poate fi, de asemenea, eficientă pentru a ajuta pe cineva să se deschidă", a spus specialistul.

Spune-i cum te simțit sau dacă există ceva cu care te lupți și s-ar putea ca partenerul să se simtă mai în siguranță și să se deschidă față de tine.

Uneori, susțin psihoterapeuții, depresia, anxietatea și alte probleme de sănătate mintală ne împiedică să avem unele activități, „când, de fapt, de obicei, activitățile ajută la schimbarea stării noastre de spirit".

„Sugerați și planificați împreună cu partenerul vostru activități care ar putea să-i schimbe energia, dar dacă este cu adevărat împotrivă să facă ceva, nu îl forțați", spune Bruneau.

Gândește-te la lucruri simple, cum ar fi o drumeție sau o plimbare, un joc de societate, mersul la masaj etc.

În cele din urmă este important să știți unde se situează limita partenerului.

„Cunoașteți-vă limitele. Nu sunteți terapeutul lor. Încurajați-i să găsească sprijin, fie că este vorba de terapie, de un antrenor, de un grup de sprijin etc", spune Bruneau.

Asta nu înseamnă, desigur, că nu vei mai fi acolo pentru a-ți sprijini partenerul, dar este foarte important pentru amândoi și pentru sănătatea relației tale să stabilești limite, „astfel încât să nu devii singurul lor îngrijitor emoțional - ceea ce tinde să genereze resentimente", adaugă ea.

Să te lupți cu sănătatea mintală nu este deloc ușor, dar să ai alături de tine un partener care să te susțină face o mare diferență.

Nu trebuie să fiți terapeut pentru a fi alături de partenerul vostru, trebuie pur și simplu să îl înțelegeți și să îi fiți alături. Cu puțin noroc, în timp, criza nu va dura la nesfârșit. Odată ce începeți să vă apropiați mai mult, voi doi vă veți simți mai puternici ca niciodată.

Dată publicare: 03-08-2023 15:02