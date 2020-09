Metoda prin care au reușit românii aflați peste hotare să facă surprize rudelor din țară

Vara este perioada în care românii plecaţi în străînătate obişnuiesc să vină acasă, în concediu.

Anul acesta însă, mulţi dintre ei au ales să rămână în ţara de adopţie, pentru a nu-şi pierde locul de muncă sau pentru a nu rișca să nu se mai poată întoarce.

Asta din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Cu toate acestea, ei nu şi-au uitat părinţii şi rudele.

Un tânăr, stabilit în Spania împreună cu viitoarea lui soţie, a apelat la o firmă care duce, în numele celor plecați, cadouri rudelor din ţară. El a pregătit o surpriză pentru mama lui, doamna Virginia, care a împlinit 50 de ani. Mesagerii au fost Oană şi Ana.

Mesagerele au povestit cum a luat naştere ideea prin care împart oamenilor surprize venite de peste hotare, de la cei dragi.

Ionela Țăran organizator evenimente: "Eram în străinătate acum 10 ani și am făcut o surpriza mamei mele, din Spania am trimis o surpriză în Romania și mama a fost foarte surprinsă și am spus când mă întorc acasă, asta o să fac, de șase ani sunt în România și facem surprize dragi oamenilor, în principiu un tort și un buchet de flori, aranjamente din săpun sau flori naturale, poze, o sticlă de șampanie sau cadouri de suflet.”

Un pachet format din tort, un buchet de flori și o scrisoare costă între 450 și 1000 lei, în funcție de distanța parcursă.