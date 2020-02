Mai mulți pakistanezi din Galați spun că li se rețin nejustificat bani din salariu

Muncitorii pakistanezi de la o firmă de construcţii din Galaţi, angajaţi chiar şi pe şantierele din Brăila, au protestat joi dimineaţă la sediul central al societăţii, nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile stabilite prin contractele de muncă.

Peste o sută de oameni susţin că li s-ar reţine nejustificat cel puţin 30% din bani, însă directorul firmei spune că li s-au dedus cheltuielile pentru cazare şi masă, plus penalizările pentru orele în care, spune el, "muncitorii doar s-au prefăcut că lucrează".

Muncitorii aduşi în România de câteva luni printr-o firmă de recrutare din Pakistan spun că, deşi au muncit în condiţii grele, chiar şi la minus 6, 7 grade celsius, nu au primit banii promişi la plecarea din ţară.

Muncitor pakistanez: „Ne-au promis că ne vor plăti cu 600 de euro pe lună. Unora li s-au promis 550. Şi am semnat contractele. Aici am aflat că nu vom primi 30% din salariu. Când am venit aici nu ni s-a pus acest lucru. Să ni se dea această diferenţă de 30% şi biletele de avion şi plecăm acasă."

Oamenii sunt revoltaţi şi pentru că ar fi fost trataţi cu totul altfel decât li s-a promis la plecarea din Pakistan. Discuţiile cu reprezentanţii firmei s-au încheiat cu ameninţarea că, dacă nu le convine, vor fi trimişi acasă.

Muncitor pakistanez: „Am întrebat despre salariile noastre, despre banii noştri şi ei ne-au răspuns că ar trebui să ne întoarcem în Pakistan. Dacă ne trimit acasă, de ce ne-au mai adus aici? Noi am venit aici ca să câştigăm bani şi să îi trimitem acasă, în ţara noastră, familiilor noastre."

O delegaţie a muncitorilor din Pakistan a discutat joi dimineaţă cu şefii firmei de construcţii.

Ionuț Ţâlea, director general adjunct firmă de construcţii: „Condiţia e să se muncească opt ore, nu să se stea opt ore. Cam asta este esenţa muncii, pentru că eu nu mă fac că plătesc opt ore. Nu am tăiat nimic, pentru că eu nu am voie să tai. Dar nimeni nu îmi interzice să îmi recuperez cheltuielile cu casa şi masa. A venit în casa mea şi în baza mea şi a stat acolo şi a acceptat să stea acolo."

Deocamdată, lucrătorii au rămas cu nemulţumirile. Câţiva dintre ei au depus reclamaţii la Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi.

Firma are angajaţi aproximativ 250 de lucrători din Pakistan, dar şi câteva sute de muncitori din Sri Lanka.