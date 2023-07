Learning Architect si Cyber Event invită comunitatea de HR și L&D din România la Learning F(l)air

Evenimentul va avea loc în intervalul 10:00-17:00.

Acest eveniment este un târg interactiv de learning în zona soft skills și leadership, în care participanții au acces la o multitudine de soluții de învățare actuale, demo-uri live și au posibilitatea de a testa instalațiile și activările digitale Cyber Event. Participarea este gratuită, însă pentru accesul la demo-urile live este necesară înscrierea prealabilă.

Târgul va oferi vizitatorilor oportunitatea de a participa la sesiuni demo, facilitate live, și de a discuta cu experți certificati, la standurile interactive, organizate pe trei paliere: Better People, Better Teams, Better Organizations.:

Better People – soluții pentru dezvoltarea abilităților soft skills și leadership:

• “Savannah – jocurile comunicării inteligente emoțional”, primul boardgame din România care antrenează participanții să comunice constructiv și conștient (cu demo facilitat live);

• “S.A.V.I.R.O.A.D. – jocurile leader-coach”, cel mai inovativ mod prin care managerii de oameni se antrenează în conversații de impact (cu demo facilitat live);

• Inner Game, creat de Timothy Gallway, fondatorul The Inner Game Institute, oferă posibilitatea de a experimenta noi perspective pentru îmbunătățirea imediată a vieții și a performanței, prin transformarea jocului interior personal (cu demo facilitat live);

Better Teams – soluții pentru dezvoltarea echipelor din organizații:

• Cultura Emoției, o metodologie dinamică și practică, prin care se construiește o cultură emoțională sănătoasă în echipe, folosind metodologia internațională Emotional Culture Deck;

• Game of Trust, un boardgame creat de Team Stories, prin care membrii echipei sunt încurajați să poarte conversații cu sens despre cum se construiește încrederea;

• Team Coaching cu 6 Team Conditions Harvard, metodologia prin care pot fi adresate nevoile de creștere ale echipei și se pot măsura condițiile sistemice care determină eficacitatea unei echipe (cu demo facilitat live);

Better Organizations – cu soluții pentru crearea unei culturi de companie, fie ea de incluziune sau de siguranță psihologică, soluții pentru engagementul la nivel organizațional, precum și pentru eficientizarea proceselor și a comunicării interne:

• The M.A.G.I.C. of Engagement, un program sub licența DecisionWise, despre cei 5 factori care determină angajamentul și wellbeingul la locul de muncă: Meaning, Autonomy, Growth, Impact, Connection (cu demo facilitat live);

• Workflow Effectiveness, o metodologie de People Analytics, prin care se poate identifica și optimiza arhitectura organizației și a echipelor.

„Noi, în Learning Architect, suntem acel partener care sprijină liderii și organizațiile să creeze un mediu de lucru sănătos, cu oameni echilibrați și productivi, care contribuie și au o stare de bine la job. Noi chiar credem că productivitatea, dezvoltarea personală și wellbeingul pot să meargă mână în mână și am creat soluții de învățare inovative pentru asta. Visul nostru despre Learning F(l)air este să creăm un spațiu de unde fiecare invitat se întoarce cu un lucru valoros: o idee practică, o soluție de învățare pentru echipă, o întâlnire cu un expert, o întâlnire cu tehnologia digitală. Iar cireașa de pe tort este participarea partenerilor noștri de la Cyber Event, care transformă orice eveniment corporate într-o experiență memorabilă” – Stefania Antone, Managing Partner Learning Architect.

Participanții la târg au, de asemenea, șansa de a testa o parte dintre activările și instalațiile tehnologice din portofoliul Cyber Event și de a discuta cu reprezentanții companiei despre cum pot integra tehnologia pentru a crea experiențe memorabile:

• cum pot crea o experiență imersivă care diferențiază un eveniment de cele tradiționale;

• cum activările și instalațiile digitale stimulează implicarea și interactivitatea;

• cum elementele digitale oferă posibilități infinite de personalizare a evenimentului.

„Tehnologia și inovația definesc Cyber Event, iar unul din obiectivele noastre este de a promova activ utilizarea tehnologiei în cadrul industriei evenimentelor. Suntem convinși că orice fel de eveniment, indiferent de mărimea sa, poate fi îmbogățit prin intermediul instalațiilor și activărilor tehnologice, iar opțiunile pe care le avem la dispoziție sunt extrem de variate. Ne bucurăm să fim alături de Learning Architect la prima ediție Learning F(l)air și să putem prezenta diversele feluri în care tehnologia poate veni să sprijine și să întărească mesajele de brand, astfel încât experiența participanților să fie relevantă, interactivă și de neuitat” a declarat Florin Tudorache, Brand Manager Cyber Event

Înscrierea la târg este gratuită, însă locurile la sesiunile demo facilitate live sunt limitate, de aceea este necesară înscrierea prealabilă pe site-ul www.learning-architect.ro.

Learning Architect este o companie de training în zona soft skills și leadership, ce dezvoltă soluții de învățare personalizate pentru organizații, aflată în top 3 în clasamentul celor mai bune companii de training din România, conform feedback-ului furnizat de aproximativ 600 de profesioniști în domeniul resurselor umane (L&D Industry Survey 2019, Learning Network).

Cyber Event, parte din grupul Godmother, este o companie independentă, specializată în activări și instalații tehnologice de ultimă oră, pretabile oricărui tip de eveniment.

Incubatorul tehnologic este mereu la zi cu noutățile în domeniu și oferă servicii complete, de la concept până la producție și suport tehnic și logistic în implementarea activării, precum și servicii de creație, la nevoie.

Activările și instalațiile tehnologice Cyber Event sunt complet personalizabile și pot fi folosite în cadrul oricărui tip de eveniment, indiferent de mărimea sa sau locul în care este organizat – astfel încât la final să rezulte un eveniment-experiență, memorabil, care să sprijine obiectivele de brand.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Gabriela Roșu, L&D Consultant, Learning Architect, [email protected], www.learning-architect.ro.

