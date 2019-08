La un pas să rămână paralizată pe viață după un gest banal. ”Mi s-a spus să-mi iau adio”

La o lună după ce a folosit pensula, Jo Gilchrist a început să se plângă de dureri de spate, informează The Sun.

După un control medical amănunțit, Jo, mama unui copil de trei ani, a descoperit că s-a infectat cu un virus printr-o leziune pe care o avea pe față. După ce a fost internată, doctorii i-au spus că va rămâne paralizată de la piept în jos și nu va mai putea merge niciodată.

Într-un interviu, femeia a oferit mai multe informații despre experiența prin care a trecut.

„Am aflat că am cea mai periculoasă formă de stafilococ. A trecut prin tăietura pe care o avem pe față, prin tot corpul și a ajuns în măduva spinării. În momentul în care am fost dusă la spital, aproape că mi s-a spus să-mi iau adio. Mi-au spus și că nu o să mai pot merge vreodată și le-am spus că nu, că nu aici se termină povestea mea”, a spus femeia.

