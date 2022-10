Joe Biden a pus o adolescentă într-o situație stânjenitoare. Ce sfat i-a dat VIDEO

După ce s-a fotografiat cu un grup de persoane, Joe Biden a apucat de umeri o adolescentă și i-a dat un sfat.

„Acum, un lucru important pe care l-am spus fiicelor și nepoatelor mele - fără relații serioase cu băieți până la 30 de ani”, i-a spus președintele fetei.

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI