Intoxicația cu monoxid de carbon. Cum o detectezi în casă și ce să faci ca să eviți tragedii

Monoxidul de carbon este produs de dispozitive care ard combustibili. Boilerul, aragazul, încălzitoarele de cameră, șemineul, soba pe lemne, grătarul cu cărbuni și altele pot fi surse de monoxid de carbon, în special dacă nu sunt în stare bună de funcționare sau au fost instalate fără ventilație corespunzătoare.

Intoxicația cu monoxid de carbon, motiv de deces

Cel mai bun mod de a detecta dacă ai niveluri nesigure ale monoxidului de carbon în casă este să ai un detector de monoxid de carbon funcțional, care va declanșa o alarmă dacă ești în pericol.

Monoxidul de carbon este produs atunci când nu ajunge suficient oxigen la o sursă care arde combustibil.

Simptomele ale intoxicației cu monoxidul de carbon pot include dureri de cap, amețeală și greață, asemănătoare gripei.

La niveluri mai mari de expunere, poate provoca vărsături, slăbiciune, dificultăți în respirație, dureri în piept și confuzie. Fără tratament imediat, oamenii pot să-și piardă cunoștința și să moară.

Ce ar trebui să faci dacă ai oricare dintre aceste simptome?

Dacă bănuiești că tu sau o persoană din casa ta este intoxicată cu monoxid de carbon, părăsiți imediat casa și caută de urgență ajutor medical.

Este importantă să ai instalată în casă o alarmă care detectează monoxidul de carbon care se acumulează în aer și sună atunci când gazul atinge niveluri periculoase.

În România, fiecare locuință care are centrală proprie este obligată să aibă cel puțin un detector de monoxid de carbon funcțional.

Ai nevoie de un detector de monoxid de carbon chiar dacă ai un detector de fum, dar există și aparate combinate.

Alarma de monoxid de carbon poate fi alimentată cu baterii sau poate fi conectată la rețeaua electrică cu o baterie de rezervă.

Experții în siguranța împotriva incendiilor recomandă instalarea unui astfel de detector în holul din afara fiecărei zone de dormit și pe fiecare nivel al casei.

Deoarece monoxidul de carbon este ușor, alarmele ar trebui plasate pe un perete la o înălțime de 1,5 metri de la podea.

Ele pot fi, de asemenea, montate pe tavan. Alarmele ar trebui testate cel puțin o dată pe lună, iar bateriile ar trebui înlocuite de două ori pe an.

Dacă alarma de monoxid de carbon sună, părăsește imediat casa și sună la 112.

Ce duce la acumularea de monoxid de carbon în casă

Aparatele de tip generator, grătarele, aragazele de camping, reșourile și alte dispozitive care ard combustibil nu ar trebui niciodată folosite în interiorul casei, subsolului, garajului sau într-o rulotă.

Generatoarele ar trebui ținute departe de ferestre, uși și deschiderile de ventilație ale casei. Nu folosi niciodată cuptorul sau aragazul pe gaz pentru a încălzi casa.

Coșurile de fum, încălzitoarele de apă și alte aparate care ard combustibil ar trebui instalate corespunzător, întreținute regulat și bine ventilate.

Mașinile nu ar trebui lăsate să meargă în garaje atașate la case, chiar dacă ușa garajului este deschisă.

Gazul de eșapament al mașinilor din garajele atașate poate, de asemenea, deveni o sursă de CO periculoasă.

Utilizarea încălzitoarelor cu kerosen sau a grătarelor cu cărbuni în interior, sau lăsarea mașinii să funcționeze într-un garaj, poate duce la creșterea nivelului de CO la un grad suficient de înalt pentru a provoca deces sau boală gravă.

Cum se produce intoxicația cu monoxid de carbon

Spre deosebire de gazul natural sau GPL, care au un miros caracteristic specific prin care îi poți simți prezența, monoxidul de carbon nu are miros și nici culoare.

Inhalăm CO ca și cum am respira aerul normal, fără a simți iritații în nas sau gât. Apoi, celulele noastre sanguine se leagă de moleculele de CO în locul moleculelor de oxigen, înfometând organele noastre de oxigenul de care au nevoie.

Din aceste motive, CO este numit "ucigașul tăcut".

Cel mai bun mod de a proteja cu privire la nivelurile nesigure de CO este să instalezi un detector de monoxid de carbon. Acesta funcționează ca o alarmă de fum, prelevând mostre de aer în casă, declanșând o alarmă sonoră atunci când se detectează niveluri ridicate ale gazului.

Este important să evacuezi imediat casa atunci când sună alarma de CO. Deși nu există riscul unei explozii, așa cum ar fi în cazul gazului natural, efectele CO în sânge sunt cumulative, și cu cât ești expus mai mult, cu atât durează mai mult să elimini efectele din organism.

Simptome ale intoxicației cu monoxid de carbon

Majoritatea persoanelor cu o expunere ușoară la monoxid de carbon experimentează dureri de cap, oboseală și greață. Din păcate, simptomele sunt ușor trecute cu vederea deoarece sunt asemănătoare cu cele ale gripei.

Expunerea medie poate cauza dureri de cap ca o pulsație, somnolență, dezorientare și o accelerare a ritmului cardiac.

Expunerea extremă duce de obicei la pierderea cunoștinței, convulsii, insuficiență cardiorespiratorie, comă și în cele din urmă deces.

Prea des, decesul din cauza otrăvirii cu CO survine atunci când victima pur și simplu adoarme și nu își mai recapătă conștiința.

Dacă ai garaj, întotdeauna ieși cu mașina din garaj pentru a o lăsa să se încălzească. Nu o lăsa să funcționeze în spațiul închis al unui garaj, în special dacă garajul este atașat casei.

Nu folosi niciodată mașinile de tuns iarba, suflantele de zăpadă sau alte dispozitive cu motoare pe bază de benzină în spații închise, cum ar fi garaje.

Nu folosi niciodată cuptorul pe gaz pentru a încălzi casa sau garajul.

Nu ignora o tamponare spunând că vei verifica mai târziu ce s-a întâmplat. Chiar și coliziunile minore pot provoca fisuri în sistemul de eșapament al mașinii tale, permițând CO să intre în zona pasagerilor.

Dacă rămâi blocat în zăpadă adâncă pe marginea drumului și vrei să rămâi în mașină și să te încălzești cu motorul în funcțiune, eliberează toată zăpada din jurul țevii de eșapament.

O țeavă de eșapament blocată poate cauza pătrunderea de CO în interiorul mașinii.

În casă, nu folosi un dispozitiv de gătit - cuptor, grătar, reșou sau aragaz de camping - pentru a încălzi locuința.

Detectoarele de CO sunt cel mai eficiente atunci când sunt utilizate în combinație cu întreținerea preventivă.

Înlocuiește unitățile centrale de încălzire și aer condiționat vechi sau defecte cu modele noi și îmbunătățite.

Asigură-te că orice sistem de încălzire și aer condiționat este instalat de profesioniști calificați și cu ventilație corespunzătoare.

Metode de a detecta monoxidul de carbon

Monoxidul de carbon (CO) este un gaz extrem de toxic care poate fi fatal dacă este inhalat în cantități mari. Nu poți vedea sau mirosi gazul de monoxid de carbon, ceea ce îl face și mai periculos.

Monoxidul de carbon poate pătrunde în casa ta fără ca tu să știi vreodată, până când apar simptome.

Cu cât o persoană este expusă mai mult și mai mult timp monoxidului de carbon, cu atât mai severe pot deveni simptomele, până la deces.

Cum detectezi o scurgere sau o acumulare de monoxid de carbon în locuința ta? Iată câteva semne:

Vezi urme negre, de funingine, pe capacele frontale ale aparatelor care funcționează cu gaz.

Există o condensare puternică acumulată la geamul unde este instalat aparatul.

Pete de funingine sau pete galbene/maronii pe sau în jurul cazanelor, aragazurilor sau focurilor.

Fum care se acumulează în încăperi.

Flăcări galbene care ies din aparatele cu gaz, cu excepția șemineelor cu gaz natural.

Focurile cu combustibil solid ard mult mai lent decât de obicei.

Persoanele din casă au aceste simptome:

· Respirație îngreunată

· Dureri în piept

· Accese

· Pierderea cunoștinței

· Dureri de cap

· Greață

· Confuzie

Simptomele dispar odată ce te afli departe de casă.

Ai simptome sezoniere, cum ar fi dureri de cap în timpul iernii, când încălzirea centrală este folosită mai frecvent.

Animalele de companie se îmbolnăvesc.

Simptomele apar sau par să se înrăutățească atunci când folosești echipamente care ard combustibil.

Nu ignora niciodată aceste simptome, pentru că ele pot fi fatale. Fii atent la aparatele din casa ta care ard pe gaz și verifică-le constant. Nu în ultimul rând, montează-ți un detector de monoxid de carbon, dacă nu ai unul. Verifică-l constant și înlocuiește-i bateriile.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 14-11-2023 11:57