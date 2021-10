Intervenție neobișnuită a salvamontiștilor. Îmbrăcați în combinezoane au transportat doi bătrâni cu Covid

Salvamont România

Salvamontiștii din Băile Herculate au participat la o intervenție mai puțin obișnuită. Ei au fost nevoiți să transporte doi bătrâni carer aveau Covid-19, dar la care ambulanțele nu aveau cum să ajungă.

Cei doi bătrâni, în vârstă de 90 și 80 de ani, locuiesc în zona Piatra Ilișovei, unde nu se poate ajunge decât cu mașini de teren, conform RFI România.

„În zona Cornereva, cea mai largă zonă de cătune, au fost doi oameni în vârstă. O doamnă de 80 de ani și soțul ei. Ea nu mai putea fi transportată decât orizontal, iar ambulanța nu putea să ajungă în zonă. Am urcat cu mașini de teren. Stăteau undeva sub Piatra Ilișovei, la 900 de metri altitudine. Noi am imobilizat-o, ne-am luat măsuri de protecție și așa am putut s-o aducem jos. Soțul ei putea să stea pe picioare. I-am dus pe amândoi la Ambulanță”, au explicat reprezentanții Salvamont Herculane.

Pe pagina de Facebook a Salvamont România au fost publicate câteva imagini de la intervenție.