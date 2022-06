Infrastructura de înot a ţării este în colaps. Bazine de milioane de euro au fost lăsate în paragină

Vorbim despre investiţii de milioane de euro nefinalizate timp de 30 de ani, de bazine lăsate în paragină, culmea și de unele noi închise imediat după inaugurare. În prezent, doar 34 de bazine de stat sunt funcţionale. Numai patru dintre ele sunt olimpice.

La Iași, bazinul de înot este o ruină. Lucrările au început acum 30 de ani, dar după o primă investiție - de aproape 5 milioane de euro, au stagnat. Inițial din lipsa fondurilor, apoi din cauza unui litigiu. Complexul, întins pe 7 mii de metri pătraţi, este abandonat, plin de buruieni și gunoaie.

Rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași: Lucrări acolo s-au făcut în primii 3-4 ani. Au trecut aproape 30 de ani de când au început lucrările, vă dați seama că e nevoie de o noua expertiză, e posibil un nou proiect...

În urmă cu 5 ani, primăria din Iași a făcut demersuri ca să ia bazinul și să continue lucrările, însă preluarea de la Ministerul Educației nu s-a realizat nici până acum.

În lipsa unui bazin adecvat, tinerii din oraș se pregătesc, pe cont propriu, în piscine private sau chiar fac naveta.

Rareș Andrei Sorocianu, campion național la înot: Antrenorul nostru spunea să mergem la Bacău pentru un antrenament. Ai mai mult loc şi la concursuri mergi mai mult la bazin de 50, nu de 25.

Nici bazinul olimpic din Galaţi nu a mai funcţionat de 17 ani. În locul apei, sunt acum copaci. O eventuală reabilitare ar depăși 6.000.000 de lei.

Directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați: Am făcut foarte multe demersuri de-a lungul timpului, nu am primit de foarte mulți ani niciun ban pe investiții. Anul acesta bugetul este zero lei.

Al doilea bazin de mărime olimpică din România se află la Tărgu Mureș şi a fost recepționat cu mare fast în urmă cu un an. Deşi construcţia a durat 13 ani, sportivii au putut înota o singură dată acolo pentru că, imediat după inaugurare, autorităţile au pus lacătul pe ușă. Din motive birocratice, bazinul nu are încă angajați.

Director Club Sportiv Mureșul: Noi suntem încrezători că în această vară va fi deschis având în vedere că posturile necesare pentru funcţionarea lui au fost alocate, concursurile vor fi finalizate în iulie.

Potrivit ministrului Sportului, în ultimii doi ani, bugetul federaţiei de nataţie a fost dublat, depăşind în acest moment 5 milioane de lei şi ar urma investiţii.

Ministrul Sportului: Trebuie văzut unde să construim aceste bazine. Să facem niște centre regionale olimpice. În momentul acesta e hazard, dar dacă reușim atunci înotul va crește.

Potrivit companiei naţionale de investiţii, în România sunt finalizate 34 de bazine de înot, administrate de stat, doar patru dintre ele olimpice. Alte peste 40 ar fi în curs de construcţie ori modernizare.

Bazinul în care se pregătește David Popovici are o lungime de 50 de metri şi a fost inaugurat în 2014 cu fonduri de la Guvern în valoare de 46 de milioane de lei. Tot aici se antrenează în total peste 200 de sportivi de la Dinamo printre care şi colegul lui Popovici, Robert Glinţă.

În prezenzt, autorităţile au cerut o expertiză pentru a stabili dacă se impune fie renovarea complexului, fie demolarea şi construirea lui de la zero.

Dată publicare: 22-06-2022 18:13