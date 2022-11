Începe GoTech World 2022. Evenimentul are loc pe 3 și 4 noiembrie la București

Pe 3 și 4 noiembrie, la București, are loc cel mai mare eveniment de business din domeniul IT & Digital al Europei Centrale și de Est

Mâine începe GoTech World,cel mai mare eveniment de business din domeniul IT & Digital din Europa Centrală și de Est, ce are loc pe 3 și 4 noiembrie, la Romexpo (Pavilion B1).

Peste 80 de companii de top, cunoscute la nivel național și mondial prezintă produse și servicii în premieră și în exclusivitate la cea de-a 11-a ediție a GoTech World.

Deschiderea oficială a evenimentului are loc joi, 3 noiembrie, de la ora 10.00, pe scena principală, în prezența reprezentanților Administrației Prezidențiale și ai guvernelor României și Republicii Moldova. Astfel, discursul de deschidere aparține lui Cosmin Ștefan Marinescu, Consilier Prezidențial în cadrul departamentului Politici Economice și Sociale al Administrației Prezidențiale. Acesta va transmite mesajul președintelui României, Klaus Iohannis.

Despre viitorul în IT și tehnologia în procesele de business, în deschiderea GoTech World vor vorbi și:

· Sebastian Burduja, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării

· Iurie Țurcanu, Viceprim-ministrul pentru Digitalizare din Republica Moldova

· Sabin Sărmaș, Președintele Comisiei IT&C din cadrul Camerei Deputaților

· Vlad Stoica, Președintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)

· Alexandru Măxineanu, Managing Partner, Universum Expo, organizatorul evenimentului.

Cea de-a 2-a zi a GoTech World, vineri, 4 noiembrie, se deschide cu declarația lui Mircea Geoană, Secretar General Adjunct al NATO, despre provocările inovației și tehnologiilor în politicile și programele de securitate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

Programul GoTech World 2022 se desfășoară în două mari zone: cea de conferințe și zona expozițională, între orele 10.00 și 18.00.

122 de sesiuni au loc pe cele 11 scene de conferințe: Main Stage, E-Business & Digital Marketing, Retail & E-Commerce, IT Ops, Cybersecurity, Java, DevOps, .NET, UX/UI, Smart City și Business Transformation. Conferințele sunt susținute de peste 130 dintre cei mai importanți speakeri, inovatori, influenceri, experți și antreprenori din domeniile IT & Digital, recunoscuți la nivel global și național. Agenda sesiunilor de pe fiecare scenă poate fi consultată pe site-ul evenimentului, www.gotech.world

Zona Expozițională reunește 84 dintre cele mai importante companii IT, dezvoltatori web și agenții de comunicare online, furnizori și utilizatori importanți din domeniu. La standurile acestora, amenajate în Pavilionul B1 Romexpo, vizitatorii vor primi informații și vor testa cele mai noi proiecte și soluții dedicate sectorului de business. De asemenea, vor avea loc demostrații live, unele dintre produsele și serviciile prezentate fiind lansate în premieră.

Participarea la GoTech World se face pe baza unui bilet de acces ce poate fi achiziționat direct de pe www.gotech.world

În funcție de beneficiile pe care le primește un participant, există trei categorii de bilete: Standard Pass 109 EUR, Content Pass 279 EUR, VIP Pass 349 EUR.

Speakeri de renume, pe scena principală a GoTech World

Cele două zile ale evenimentului de la Romexpo vor fi marcate de participarea unor speakeri renumiți la nivel internațional, care vor împărtăși publicului din experiențele lor ca manageri în companii de anvergură, care au schimbat lumea prin inovațiile lor și prin ideile pe care le promovează.

Unul dintre acești speakeri este și Nick Rosa - Metaverse Strategy Lead Europe, Accenture, care pe 3 noiembrie, de la ora 17.15 va susține sesiunea intitulată Understanding the Metaverse. În cadrul acesteia, se va face o introducere cuprinzătoare pentru înțelegerea Metaversului și se va pune accent pe idei privind principalele sale componente experiențiale și straturi tehnologice, ceea ce este real și ce nu este real, implicațiile etice și de ce este foarte important atât pentru interacțiunile cu clienții, cât și pentru transformarea unei companii.

Nick Rosa este un designer cu experiență și specialist în transformarea digitală, care a lucrat anterior pentru companii renumite, ca: Google, Spotify, IBM IX, Yahoo! și Atari. În prezent, el face parte din grupul de afaceri Metaverse Continuum al companiei Accenture, unde este liderul strategiei Metaverse pentru Europa și Asia-Pacific. Nick este, de asemenea, președintele consiliului British Interactive Media Association (BIMA) pentru Immersive Technologies. El deține și funcția de director la Academy of International Extended Reality (AIXR), o entitate non-profit care produce premiile anuale VR (Virtual Reality). Prima carte a lui Nick „Înțelegerea metaversului: un ghid de afaceri și etică” a fost publicată și distribuită în întreaga lume de editura Wiley, pe 24 octombrie 2022.

Balerina fizician, care dansează cu roboții

La GoTech World va fi speaker pe scena principală (Main Stage) una dintre cele mai interesante figuri ale lumilor științifice și artistice, Dr. Merrit Moore, denumită și balerina cuantică (quantum ballerina).

Merritt este balerină profesionistă, de talie mondială, dar și fizician cu specializare în fizică cuantică. Ea devenit celebră în ultimii ani, cu precădere în perioada pandemiei, prin conceperea și realizarea de coregrafii cu roboți industriali. Reprezentanțiile sale unice, ce combină arta și tehnologia robotică, au fost prezentate în prestigioasele publicații TIME, Financial Times, BBC și Vogue.

Merritt Moore a absolvit magna cum laude facultatea de fizică de la Harvard și un doctorat în fizică atomică și laser la Universitatea din Oxford. De asemenea, are o impresionantă carieră ca balerină, ea activând în companii internaționale renumite de balet din: Zurich, Boston, Marea Britanie și Norvegia.

Dr. Merritt Moore va face cunoștință cu publicul din România din postura de speaker vedetă la GoTech World, vineri, 4 noiembrie, orele 10:45, pe Main Stage, prezentată de Orange Business Services.

Video - Dansuri Merrit Moore și roboții

Despre tehnologia spațială și astronauți

Vineri, 4 noiembrie, pe Main Stage, în Pavilionul B1 Romexpo, de la ora 12.00, va fi prezentă ca speaker și Christina Korp, una dintre cele mai puternice voci internaționale din domeniul promovării tehnologiei spațiale. Christina este manager de astronauți, consilier spațial, fondator al ONG-ului SPACE For a Better World. Ea este și președinte al companiei Purpose Entertainment. Timp de 12 ani, Christina s-a ocupat de imaginea unor foști astronauți NASA și a creat campanii de brand, licențiere și marketing în spațiu. Printre foștii astronauți de a căror promovare s-a ocupat se numără și Buzz Aldrin, al doilea om ce a pășit pe Lună, după coechipierul său Neil Armstrong, în cadrul renumitei misiuni spațiale Apollo 11.

De asemenea, Christina Korp lucrează și cu astronauții Charlie Duke, moonwalker-ul misiunii Apollo 16, Nicole Stott, Susan Kilrain și astronautul SpaceX Dr. Sian Proctor. Ea a fost producătoare a numeroase gale organizate la Centrul Spațial Kennedy, prin care s-au celebrat misiunile Apollo. Ultima dintre acestea a fost AIM HIGHER GALA, care a avut loc în mai 2022, la Muzeul Științei din Londra, la care au participat 11 astronauți din întreaga lume, marcându-se 50 de ani de la desfășurarea Apollo 16, cea de-a cincea și penultima dintre misiunile spațiale pe lună ale SUA. Korp are peste 18 ani de producție de evenimente, concerte, gale, spectacole de premii, videoclipuri și conținut promoțional.

În ultimul deceniu, ea s-a concentrat pe schimbarea lumii prin inițiative legate de spațiu și a făcut tot posibilul pentru a ajuta la promovarea conștientizării curente a modului în care spațiul are impact asupra lumii. În acest sens ea a lansat mai multe ONG-uri, printre care și fundația familiei Aldrin, ShareSpace și SPACE For a Better World.

Ideile pe care Korp le susține în mod frecvent pleacă tocmai de la conștientizarea faptului cătehnologia spațială de astăzi și ce se dezvoltă pentru viitorpoate fi utilizată pentru monitorizarea combaterea efectelor negative ale schimbărilor climatice.

De aceea sesiunea susținută de Christina Korp, pe 4 noiembrie, la Romexpo, aduce în discuție tema “cum tehnologia spațială ar putea fi cheia pentru salvarea planetei Pământ” (How Space Technology Could Be the Key to Saving Planet Earth).

Metaverse-ul purtabil

Ryan Gentz, CEO și cofondator al CuteCircuit, primul brand de modă din lume cu tehnologie purtabilă, vine la GoTech World, vineri, 4 noiembrie și susține sesiunea The Wearable Metaverse, pe Main Stage, cu începere de la ora 16.00. Alături de Francesca Rosella (fost designer al casei de modă Valentino), Gentz poate fi considerat un pionier în acest domeniu al hainelor inteligente, compania celor doi, CuteCircuit, împletind designul de modă cu tehnologiile emergente și țesăturile smart, ceea ce duce la produse care nu numai că arată frumos, dar au și capabilități interactive “magice”. Cofondatorii lui CuteCircuit, Francesca Rosella și Ryan Genz, provin dintr-o moștenire a couture în designul vestimentar (Valentino) și, respectiv, în designul de interacțiune și antropologia.

După un deceniu și jumătate de inovație, marca deține o serie de brevete în domeniul tehnologiei purtabile, una dintre acestea fiind bluza care te îmbrățisează, The Hug Shirt™. Este vorba de o cămașă care permite trimiterea de îmbrățișări la distanță, deoarece dispune de niște dispozitive de acționare, care recreează senzația de atingere și emoția unei îmbrățișări a unei persoane dragi aflate oriunde în lume.

Hug Shirt™ se conecteaza prin bluetooth-ul telefonului printr-o aplicație și înregistrează o îmbrățișare ca și cum s-ar înregistra un film, apoi transmite datele prin rețea către telefonul celui pe care vrei să-l îmbrățișezi. De asemenea, se pot îmbrățișa prietenii sau rudele din întreaga lume, în timp real, dacă toți utilizatorii au aplicația HugShirt deschisă în același timp.

Fermele viitorului

Despre cum arată agricultura viitorului și locul ei în orașe va vorbi pe Main Stage fondatorul companiei Floating Farm (Ferma Plutitoare), Peter van Wingerden, care va susține conferința Transfarmarea, viitorul agriculturii urbane (Transfarmation, The future of city farming).

Astfel Peter va împărtăși publicului GoTech World din experiența sa de manager al unei ferme de produse lactate înființată pe apă și care produce și trimite alimente sănătoase și durabile direct din portul Rotterdam către consumatori. Această fermă reprezintă un concept al economiei circulare inovatoare la scară mică, care abordează simultan bunăstarea animalelor, producția sustenabilă de alimente, condițiile în schimbare ale peisajului și gestionarea apelor uzate.

GoTech World 2022, locul soluțiilor IT & Digital de ultimă generație

În zona expozițională a evenimentului, vizitatori GoTech World vor avea acces la o varietate de produse și servicii digitale care se adresează mediului de business, companiilor de stat și comunităților de afaceri locale și internaționale.

Printre soluțiile propuse de companii în zona de expoziție se numără:

· Soluții de Smart City, cloud și securitate cibernetică și servicii inovatoare dedicate companiilor care au nevoie de protecția sistemelor informatice

· Tehnologii sigure, eficiente, inteligente și accesibile, pentru viitorul unei mobilități sustenabile și al industriei automotive. Printre acestea vor fi și aplicații de mobilitate, ce vor fi lansate pentru piața din România chiar în cadrul evenimentului, dedicate flotelor urbane de autoturisme

· Sisteme automate de garanție-returnare, de preluare a ambalajelor. Aceste sisteme destinate comercianților.

· Soluții pentru procesele E-Commerce, care centralizează și automatizează activități ca: listare produse pe marketplace, generare facturi, emitere AWB-uri și sincronizare stocuri și prețuri.

· Soluții digitale pentru furnizorii de servicii și instituțiile din sectorul sănătății.

· Aplicații și soluții robotizate pentru retail cum ar fi scannerele inteligente care corectează erorile de etichetare din magazine.

· Tehnologiile de cloud și inovația din acest sector digital

· Soluții de creare a rețelelor Wi-Fi de înaltă performanță, capabile să funcționeze la cele mai înalte standarde de securitate.

