Imagine spectaculoasă surprinsă de un fotograf cu o viespe multicoloră. FOTO

Un fotograf din Africa de Sud a fotografiat o viespe multicoloră, despre care spune că este primul exemplar pe care l-a și observat în toată existența sa.

Hrodulf Steinkampf a observant bzara insect în locuința sa din Africa de Sud, la începutul lunii martie, potrivit Sciences et Avenir.

La o privire mai atentă, bărbatul a observant că această viespe prezintă pe trup toate culorile curcubeului. “Observ multe insect verzi sau ro;ii sau albastre, dar nu am g[sit niciuna care s[ aib[ toate aceste culori deodată”.





“De obicei fotografiez toate viespile pe care le găsesc. Când am observant această insect m-am bucurat foarte mult deoarece am observant că prezintă mai mult de o culoare pe corp. Am închis ferestrele pentru a nu scăpa înainte de a reuși să o imortalizez”.



