Conjuncția dintre Marte și Jupiter în Leu, din 16 noiembrie, stimulează ambiția, inițiativa și dorința de afirmare. Configurația astrală favorizează lansarea unor proiecte noi, obținerea unor finanțări și implicarea în activități cu potențial profitabil.

Totuși, mijlocul săptămânii vine și cu provocări. Soarele din Scorpion formează aspecte tensionate succesive cu Jupiter și Marte din Leu, amplificând competiția, divergențele de interese în relațiile profesionale și riscul unor cheltuieli impulsive. Dorința de afirmare îi poate determina pe unii dintre nativi să aloce bugete prea mari sau să își asume mai multe responsabilități decât pot gestiona.

Nativii Scorpion și Vărsător au parte de momente importante în carieră, în timp ce Racii și Capricornii pot beneficia de oportunități de creștere financiară, cu condiția să își gestioneze atent resursele:

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, conjuncția Marte-Jupiter din Leu activează sectorul financiar, stimulând dorința de a-și îmbunătăți veniturile. Este o perioadă favorabilă pentru discuții despre o mărire de salariu, identificarea unor surse noi de câștig sau valorificarea unor abilități.

La mijlocul săptămânii, aspectele tensionate formate cu Soarele din Scorpion pot aduce cheltuieli neprevăzute sau decizii financiare luate în grabă. Dorința de a investi în pasiuni, activități recreative sau în nevoile copiilor poate dezechilibra bugetul. O evaluare realistă a banilor disponibili și limitarea achizițiilor impulsive îi ajută pe nativi să își păstreze stabilitatea materială și să valorifice oportunitățile apărute la începutul săptămânii.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, conjuncția Marte-Jupiter activează sectorul carierei, amplificând ambiția și dorința de afirmare profesională. Pot apărea oportunități de implicare în proiecte noi sau discuții despre preluarea unei funcții cu mai multă responsabilitate. Cei care își doresc o schimbare profesională pot face pași importanți în această direcție.

Pe de altă parte, aspectele tensionate formate de Soarele din propriul semn cu Marte și Jupiter pot aduce presiuni, competiție și divergențe de opinie cu persoanele din conducere. Modul în care sunt distribuite responsabilitățile unui proiect poate genera discuții aprinse. Exprimarea clară a ideilor și evitarea reacțiilor impulsive îi ajută pe nativi să gestioneze mai bine relațiile profesionale. Evoluția în carieră depinde acum de capacitatea de a îmbina ambiția cu spiritul de colaborare.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru Capricorni, conjuncția Marte-Jupiter din Leu pune accent pe resursele financiare gestionate în comun, credite, taxe și banii partenerului de viață. Nativii pot deveni mai hotărâți să rezolve o chestiune legată de o finanțare, să obțină un împrumut sau să facă o investiție importantă.

Totuși, aspectele tensionate formate cu Soarele din Scorpion atrag atenția asupra unor diferențe de viziune cu prietenii sau asociații în privința gestionării banilor. Discuțiile despre o investiție comună sau despre finanțarea unui proiect pot aduce nemulțumiri dacă așteptările nu sunt clarificate de la început. Verificarea atentă a documentelor și evitarea deciziilor financiare luate în grabă îi ajută pe Capricorni să prevină eventualele complicații.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Săptămâna începe cu Luna în propriul semn, aducând în prim-plan obiectivele personale, favorizând clarificarea planurilor de viitor. Nativii devin mai conștienți de direcția profesională pe care doresc să o urmeze și de schimbările necesare pentru a ajunge acolo.

Soarele traversează sectorul carierei, punând accent pe imaginea publică și relația cu superiorii, în timp ce Marte și Jupiter activează sectorul parteneriatelor. Aspectele tensionate dintre aceste planete pot intensifica negocierile și pot scoate la iveală divergențe de interese în colaborările profesionale. Vărsătorii pot ajunge în situația de a renegocia anumite contracte sau de a stabili limite mai clare în privința timpului și responsabilităților asumate. Perioada deschide perspective de creștere profesională, însă orice angajament nou trebuie analizat atent, inclusiv din perspectiva implicațiilor pe termen lung.