GPeC SUMMIT 30-31 Octombrie: Dan Ariely și Mark Schaefer vin la Evenimentul Anului în E-Commerce & Digital Marketing

Acesta se va desfășura în București pe 30-31 octombrie și reunește 5 speakeri internaționali de calibru: Dan Ariely, Mark Schaefer, Martin Greif, Ayat Shukairy și Sam Tomlinson.

Potrivit organizatorilor, acestora li se vor alătura unii din cei mai buni specialiști români din domeniu. Înscrierile la eveniment se fac pe www.GPeC.ro, iar prețul unui bilet de acces pornește de la 89 EUR + TVA/persoană prin oferta Early Bird, valabilă până pe 15 septembrie.

5 speakeri internaționali legendari vorbesc de pe scena GPeC SUMMIT pe 31 Octombrie

Dan Ariely este profesor de psihologie și economie comportamentală la Universitatea Duke și autor a 8 cărți din care 3 bestseller, respectiv: Predictably Irrational, The Upside of Irrationality, The Honest Truth About Dishonesty. În cea mai recentă carte a sa – Misbelief (2023) – Dan Ariely studiază și explică ce îi face pe oamenii raționali să creadă în lucruri iraționale. Este membru fondator al Center for Advanced Hindsight, co-creator al filmului documentar (Dis)Honesty: The Truth About Lies și aflat în topul Forbes drept 10 Gurus You Should Know.

Mark Schaefer este unul dintre cei mai apreciați autori, speakeri și consultanți de Marketing la nivel global, scriind nu mai puțin de 9 cărți bestseller. În ultima sa carte – Belonging to the Brand: Why Community is the Last Great Marketing Strategy – abordează modalitățile prin care brand-urile se pot conecta cu clienții lor în mediul digital. Anul acesta, Mark a fost numit al 3-lea cel mai influent expert în Digital Marketing din lume de către Brand24 și este în Top 10 cei mai “re-tweeted” specialiști în Marketing de pe Twitter (X). Blogul său se află în top 1% din cele mai citite bloguri din lume, iar podcast-ul său – The Marketing Companion – se regăsește în top 10 podcast-uri de Marketing pe iTunes.

Martin Greif este expert în Digital Marketing, autor și speaker cu peste 25 de ani de experiență în vânzări și marketing, fiind președintele SiteTuners. Militează pentru acțiunile de responsabilitate socială, este membru în consiliul de administrație al Vincent House – organizație caritabilă dedicată sprijinirii persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Consideră că fiecare om poate avea un impact pozitiv asupra societății și este dedicat tuturor acțiunilor care conduc către o lume mai bună.

Ayat Shukairy este expert internațional recunoscut în strategie de marketing și speaker apreciat la conferințele de marketing din întreaga lume. Cu peste 16 ani de experiență antreprenorială, Ayat este co-autorul cărții Conversion Optimization, cea mai bine vândută carte de pe Amazon din categoria sa, în care combină cercetări de marketing inovatoare cu povestiri puternice și studii de caz pentru a demonstra cum se folosesc aceste principii pentru a crea site-uri web cu o rată de conversie ridicată.

Sam Tomlinson are o experiență bogată în economie, finanțe, marketing și business, fiind Managing Partner în cadrul fondului de investiții W Ventures, advisor pentru multiple startup-uri și profesor în cadrul factultăților Johns Hopkins Carey Business School, Georgetown University și Cabrini University. Sam este, de asemenea, EVP (Employee Value Proposition) în cadrul Warschawski - agenție multipremiată în Statele Unite ale Americii, unde conduce echipele de Digital și Analytics.

GPeC SUMMIT 30 Octombrie: Workshop de Optimizare a Ratei de Conversie cu Martin Greif, SiteTuners

Prima zi de GPeC SUMMIT este dedicată workshop-ului de Optimizare a Ratei de Conversie, susținut de Martin Greif (SiteTuners). Acesta se va defășura la BT Stup în București, se adresează startup-urilor, iar pe lângă conceptele teoretice, aduce și un modul de analiză practică a website-urilor participanților conținând recomandări aplicate în scopul îmbunătățirii ratei de conversie și a creșterii vânzărilor.

Locurile sunt limitate la max. 20 de participanți, iar taxa de participare este de doar 109 EUR + TVA/persoană până pe 15 septembrie 2023.

GPeC SUMMIT 31 Octombrie: Conferință, Expo, Gala Premiilor eCommerce, Networking și Party

Cea de a doua zi a evenimentului este dedicată Conferinței GPeC și se desfășoară la Teatrul Național București, fiind un maraton de conținut E-Commerce și Digital Marketing cu 5 speakeri internaționali de excepție și 15 specialiști români.

În paralel cu conferința, se desfășoară GPeC Expo – locul ideal de Networking, Leads & Business Opportunities între 30 de furnizori de servicii E-Commerce & Digital Marketing și participanții, reprezentanți ai afacerilor online.

Ziua de 31 octombrie se încheie cu cea de a 18-a ediție anuală a Galei Premiilor eCommerce – festivitatea de decernare a premiilor în comerțul online românesc, prezentată de Pavel Bartoș și deschisă de trupa TAXI. Gala este urmată de Networking Party alături de elita industriei Digital.

Potrivit organizatorilor, peste 700 de participanți C-Level sunt așteptați la GPeC SUMMIT 30-31 Octombrie.

Înscrieri cu cel mai mic preț până pe 15 septembrie

Oferta Early Bird care aduce cele mai mici prețuri la biletele de acces este valabilă până pe 15 septembrie 2023, ora 23:59. Prețurile pornesc de la 89 EUR + TVA/persoană. Detaliile despre GPeC SUMMIT și înscrierile se regăsesc pe site-ul organizatorilor: https://www.gpec.ro/gpec-summit-octombrie/

