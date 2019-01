Înmormântarea fastuoasă de care a avut parte câinele unei britanice. Pe ce a cheltuit 4.000 de €

Câinele pe nume Căpitanul, a murit la vârsta de 11 ani, chiar în ziua de Crăciun, după ce a suferit un stop cardiac.

Stăpana sa, Sasha Smajic, a declarat că animalul nu a mâncat nimic timp de o săptămână, după care a murit.

Femeia a cheltuit 4.249 de euro pentru a-i face câinelui o înmormântare, exact ca oricărui alt membru al familiei. Pentru că, spune Sasha, animalul său merită același respect ca orice altă persoană din familia sa.

Căpitanul a fost transportat până la cimitrul Willow Haven, din Bedmond, într-o trăsură trasă de doi cai albi. Numele său a fost scris din flori albe care au costat 620 de euro, iar 11 porumbei, unul pentru fiecare an al animalului, au fost eliberați lângă mormânt.

Sasha Smajic: "Nu cred că voi mai sărbători un alt Crăciun. Nu cred că voi avea puterea de a face asta, o parte din mine s-a dus. Căpitanul a fost doar un câine pentru ceilalți oameni, dar pentru mine a fost ca și copilul meu. A fost și va rămâne mereu!"

