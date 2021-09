FOTO. Cum a arătat mâncarea la Gala Met, unde biletele au costat 35.000 de dolari

Instagram Keke Palmer

Actrița americană Keke Palmer a provocat un scandal privind mâncarea de la Gala Met, eveniment care a avut loc zilele trecute la New York, la care biletul de acces a costat între 30.000 și 35.000 de dolari, potrivit TMZ.

„De asta nu vă arată nimeni mâncarea”, este mesajul atașat de Keke Palmer fotografiei.

Marcus Samuelsson, cel care i-a alest pe cei 10 bucătari care au pregătit meniul de la Gala Met a confirmat pentru TMZ că ce apare în imagine este unul dintre felurile servite la eveniment. Pe farfurie sunt ciuperci prăjite, salată de roșii cu porumb și felii de dovlecei și orz, a explicat celebrul chef cu origini suedeze și etiopiene.

Instagram Keke Palmer

„Mâncarea, ca toate celelalte, ține de gust și a avut un gust destul de bun”, a spus Samuelsson.

Meniul Galei Met a fost vegetarian, compus din trei feluri. În imaginea postată de Keke Palmer ar fi felul principal. Acesta ar fi fost precedat de o salată, iar la desert participanții au fost serviți cu mousse de mere și mere confiate cu glazură de coniac, potrivit Metro.

Gala Met este un eveniment caritabil organizat în fiecare an în beneficiul Costume Institute, unul dintre muzeele din cadrul Metropolitan Museum of Art, dedicat modei, care are propriul buget şi autonomie financiară faţă de Met.

Un număr de 400 de actori, muzicieni, fotomodele, sportivi şi vedete ale reţelelor de socializare în ţinute mai extravagante ca niciodată au luat parte luni seară la gala organizată de Metropolitan Museum of Art (Met), unul dintre cele mai importante evenimente mondene din New York, după o pauză de doi ani şi jumătate din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit Agerpres.

Printre starurile prezente luni seară în inima Manhattanului s-au numărat Sharon Stone, Justin Bieber, Kim Kardashian, Megan Rapinoe, Venus Williams, Gigi Hadid, Diane Kruger, Erykah Badu, Jennifer Lopez, Rihanna Kendall Jenner, Taylor Hill, Hailey Rhode Baldwin, Kid Cudi, Frank Ocean şi Isabelle Huppert.

Pe lista invitaţilor s-a aflat şi jucătoarea de tenis Emma Răducanu, în vârstă de 18 ani, care a câştigat sâmbătă US Open, scrie DPA. Sportiva a purtat o ţinută Chanel alb cu negru accesorizată cu bijuterii de corp din perle.