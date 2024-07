Final spectaculos pentru Electric Castle. Număr record de participanți la ediția din acest an. „Cel mai tare, iubeeeeesc!”

Publicul s-a dezlănțuit în ultima seara de festival pe melodiile rapperului jamaican Sean Paul.

Participantă la festival: „Foarte mișto, cel mai mișto concert la care am fost!”

La fel de entuziasmat a fost și artistul.

Sean Paul: „A fost atâta gălăgie, plin de energie, atât de minunat! O mulțime de femei frumoase, nici nu vreau să mai plec de aici”.

Cei care au venit la festival sunt hotărâți să repete experiența și anul viitor.

Participantă la festival: „Cel mai tare, cel mai tare, iubeeeeesc! Până acum a fost genial, e primul meu festival și e genial, mai vreau, mai vin!”

Participant: „Eu zic că exista o singură problemă că fost prea scurt, ne-a plăcut foarte mult și mai vrem”.

Organizatorii, împreună cu peste 500 de voluntari, au reușit să încheie festivalul fără incidente și totul a mers conform planului. Ediția cu numărul zece a marcat și un record: 274.000 de petrecăreți de toate vârstele, dintre care 20% străini.

Renate Roca-Rozenberg, PR Manager al Electric Castle: „ A fost ediția Electric Castle cu cele mai multe provocări. Am început cu cod de caniculă ceea ce ne-a și dus consumul de gheață și de apă la nivele spectaculoase. Cred că am avut aproape 200.000 de litri de apă vânduți pe lângă ce am distribuit noi gratuit. Băutura preferată în festival rămâne berea. Am avut peste 90.000 de litri de bere vândută”.

Au fost în schimb puține ore de somn, mai ales în camping unde au fost cazate 15.000 de persoane.

