“Există motive pentru care infidelitatea poate fi iertată?”. Dr. Cristian Andrei: „Cea care poate fi iertată e femeia”

Dr. Cristian Andrei a fost prezent în platoul emisiunii “La Măruță”, acolo unde a vorbit despre un subiect delicat: infidelitatea.

Telespectatorii au fost invitați să răspundă la întrebarea: “Există motive pentru care infidelitatea poate fi iertată?”.

“Dacă poți, ar fi minunat! Adică în general capacitatea de a ierta este ceva care se exersează îndelung”, și-a început discursul dr. Cristian Andrei.

“Dacă vorbim despre un bărbat...în cultura nostră românească se spune că bărbatul mai calcă strâmb, nu e bărbat dacă nu face asta, și atunci femeile pleacă cu această idee: că bărbatul are dreptul să facă așa ceva. Femeia, după dublul standard, nu are dreptul să facă așa ceva. Eu spun că de fapt cea care poate fi iertată și are succes cuplul dacă se întâmplă asta este femeia. De ce? Pentru că ea dacă a înșelat, a înșelat dintr-o deziluzie serioasă. Deci realmente poți să spui că aici a fost un deficit al bărbatului cu care era. Și cum poți să o ierți? Trebuie să schimbi bărbatul! Nu cu totul. Să se schimbe el puțin ca să fie în stare să o ierte și în felul acesta nici nu mai e nevoie s-o ierte că ea știe ce are de făcut din momentul acela”, a adăugat dr. Cristian Andrei.

Psihoterapeutul este de părere că din adulter se poate învăța: “Cuplul poate să învețe din adulter dacă este un cuplu care învață, alții sunt mai mult consumatori de scandal. Dar în general, un cuplu poate să treacă peste asta și se întâmplă mult mai ușor dacă femeie este cea care a înșelat decât dacă bărbatul este cel care a înșelat. Și ca să fie mai ușor, iarăși un sfat de al meu este să nu te apuci să dai detalii tehnice... să spui, să descrii (...) în felul ăsta nu te mai intoxici. Cu cât ai mai multe detalii cu atâta ele trebuie demontate”.