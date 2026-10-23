Juriul a acordat un total de 14 distincții — 6 premii Gold, 5 Silver și 3 Bronze — pentru cele mai creative și bine argumentate proiecte.

Câștigătorii primei ediții Empath Awards 2026

1. Research Activation

· Gold: PPC / Exact Business Solutions – „Activating PPC Residential Personas”

· Bronze: BCR, GRF+ / CULT RESEARCH – „How a Gen Z study shaped Zbor Hubs”

· Bronze: Leroy Merlin / Exact Business Solutions – „Reshaping Storage & Organisation Category”

2. Research Application

· Gold: Raiffeisen Bank Romania / Appinio + Kantar – „Turn category entry points into a brand decision system”

· Silver: PPC / Exact Business Solutions – „From One-Size-Fits-All to behavioural personas”

3. Creative Development

· Gold: Unilever / Unlock & Kantar – „Delikat Aromat: On top of a New Generation”

· Silver: Medlife / Unlock – „Good Stress Prescription”

4. New Consumer Insights

· Gold: Unilever / Unlock & Kantar – „Delikat Aromat: On top of a New Generation”

· Bronze: BCR, GRF+ / Cult Research – „Confidence is built in person”

5. Client Team of the Year

· Gold: Raiffeisen Bank Romania

· Silver: PPC / Exact Business Solutions + DesignThinkers Academy + AHA Moments + To Know

6. Social Change | Social Good

· Gold: Zi de Bine Association / D&D Research – „Prevention begins in a relationship”

· Silver: Ursus Breweries Romania & Poliția Română / Cult Research – „Social Attitudes to Road Traffic Risks”

· Silver: BookLand Association & Leroy Merlin / Unlock – „Patterns of rural parenting & impact on schooling”

Evaluarea celor 26 de finaliști, aleși din 54 de proiecte înscrise de 14 agenții și 27 de branduri, a fost făcută de un juriu internațional condus de Jane Frost (CEO MRS UK). Criteriile de notare au urmărit rezultatele măsurabile generate de cercetare: lansări de servicii sau produse, transformări strategice și decizii clare de business. Competiția a fost organizată în asociere cu Market Research Society (MRS) UK, cu susținerea IAA România.

Premiile au fost acordate pe 22 octombrie, în cadrul Galei Empath Awards, eveniment care a adus împreună profesioniști din cercetare, directori de marketing și lideri de business la București. Prima ediție a competiției a stabilit astfel un standard clar pentru industrie, confirmând prin proiectele înscrise că deciziile bazate pe date solide aduc rezultate reale în afaceri și în societate.