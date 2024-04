Două surori siameze răspund curiozităților. Cum poate doar una să aibă iubit și ce se întâmplă dacă una moare

„Dacă am face o operație de separare, fie una dintre noi ar muri, fie amândouă am muri, fie am ajunge la terapie intensivă și nu am mai ieși niciodată de acolo”, a spus Lupita.

Gemenele, care s-au mutat din Mexic în Statele Unite, au făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru fanii de pe TikTok, lămurind mai multe curiozități ale acestora.

„Dacă una dintre noi este osobită, nu nu trebuie să fim amândouă, pentru că avem creiere separate. Poate să fie și una trează și una să doarmă. Suntem două persoane separate”, a spus Carmen, care a precizat că fiecare are actele ei de identitate, relatează Daily Mail.

Ce se întâmplă dacă una dintre ele moare, a fost o curiozitate la care ele au răspuns.

„Avem același flux sanguin, așa că sepsisul o va afecta și pe cealaltă și în câteva ore sau zile va muri”, a mai spus Carmen.

Ea a vorbit și despre partea sentimentală, amândouă având un sistem reproductiv. A precizat că suferă de endometrioză și au deseori dureri de pelvis.

„Așa că faceți voi calculele privind întrebările nepotrivite despre sex”, a mai spus ea.

Carmen are un iubit de trei ani, pe nume Daniel, și a ținut să precizeze că doar cu ea are o relație, nu și cu sora ei Lupita, care se identifică ca persoană asexuală.

Carmen a povestit că și-a cunoscut actualul iubit, pe Daniel, pe o aplicație de dating, în octombrie 2020: „Nu am încercat niciodată să ascund faptul că am o soră siameză, ceea ce însemna că am primit o mulțime de mesaje de la tipi cu fetișuri. Am știut de la început că Daniel era diferit de ceilalți. El și sora mea se înțeleg foarte bine. Uneori mă simt prost pentru că vreau să petrec atât de mult timp cu Daniel. Așa că încercăm să facem compromisuri. De exemplu, o lăsăm pe Lupita să aleagă la ce restaurant ieșim sau ce activitate vom face”.

Tânăra a mai spus că ea și sora ei nu pot avea copii.

