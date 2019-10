Dezastru într-un bloc din Viișoara, Cluj, din cauza unui foc lăsat nesupravegheat

S-a dat alarma miecuri seară într-o localitate din Cluj, unde acoperișul unui bloc a căzut pradă flăcărilor.

Oamenii au fost evacuați de martori și, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Incendiul, care ar fi pornit de la un foc lăsat nesupravegheat, a distrus și două anexe gospodărești.

Oamenii au privit neputincioşi cum flăcările cuprind acest bloc din comună Viișoara, judeţul Cluj. Martorii spun că dezastrul ar fi pornit de la un vecin care ar fi dat foc unui morman de vegetaţie uscată. Iar valvătaia, scapată de sub control, a mistuit doua anexe gospodăreşti în care erau depozitate lemne, apoi a ajuns la acoperişul blocului.

Femeie: "O dat foc şi o stat aici, o văzut de el, nu pot să zic, ca o văzut. A dat foc, după s-a dus mai încolo şi a dat foc mai încolo. Şi aici cred că o rămas ceva jar."

Martor: "Am văzut flacăra când am ajuns, am văzut fum şi au venit ceva copii la mine şi mi-au zis că s-au pornit oamenii cu găleţi de apă, să mergem să ajutăm ca s-o aprins o flacără. O dat aici foc."

Pompierii au intervenit mai bine de două ore pentru a stinge flăcările.

Vasile Perta, ISU Turda: "Ne-am deplasat cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă cu o autospecială de intervenţii la înălţime şi o ambulanţă. Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de 150 metri pătraţi la barăci şi la blocul de locuinţe şi nu au existat victime."

Pagubele sunt uriaşe - 600 de metri pătraţi din acoperişul blocului au fost afectaţi, iar cele două anexe gospodăreşti au fost distruse în totalitate.