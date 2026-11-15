Inventate în comunitățile protestante și menite să vestească nașterea lui Iisus, au căpătat în timp adepți din toate cultele.

Iar oferta s-a diversificat. Găsim de la calendare cu mostre de cafea, parfumuri sau bere artizanală, până la cele cu recompense pentru căței și pisici.

Să deschizi câte o clapetă în fiecare zi până la Crăciun și să găsești o nouă surpriză te poartă mai aproape de cea mai frumoasă dintre sărbători, chiar dacă nu mai ești copil.

Calendarele de advent oferă surprize pentru toate gusturile

Dovada că există calendare cu unelte pentru cei care se pricep să meșterească.

Reporter: „V-ar lua soția?”

Bărbat: „Cred că da. Capuri de bormașină.”

Reporter: „Vă bucură să găsiți așa ceva.”

Bărbat: „Da, da, da, o lanternă e binevenită.”

Pe de altă parte, stocul de calendare de advent cu ramen și alte produse asiatice este aproape epuizat.

Fată: „Conține diverse lucrușoare din cultura coreeană, precum bețișoare și diferite sortimente de ramen, pentru fiecare zi câte o aromă diferită.”

Lista continuă cu sortimente de cafea, gustări gourmet, bere artizanală și recompense pentru animalele de companie.

Fată: „Mi se pare o idee foarte interesantă pentru că ai mai multe produse, ai o varietate mai mare. Nu știi exact la ce să te aștepți.”

Copiii primesc calendare cu povești și jucării

Pentru copii au apărut calendare cu cărți, pe lângă cele cu jucării.

Femeie: „Elementul surpriză este foarte important pentru copii, să știți. Varianta asta a cărților este genială din punct de vedere al conținutului.”

Corina Giurgia, reprezentant librărie: „Calendarele Advent sunt cele mai căutate înaintea începerii lunii decembrie, e foarte important pentru copii să înțeleagă așteptarea asta printr-un ritual, se caută foarte mult poveștile, în fiecare seară deschidem câte o poveste și cele cu personaje din K-pop.”

Tradiția calendarelor de advent vine din Germania

Tradiția acestor calendare vine din Germania, unde comunitățile protestante au găsit această numărătoare amuzantă până la Crăciun.

Dragoș Andrei Preuțescu, sociolog: „Am făcut o trecere de la un ritual religios către ritualuri de consum. Dacă în trecut aveam voie să mâncăm câte o bomboană din pom până venea Crăciunul, de data aceasta ne gândim că oamenii doresc să își aducă satisfacții și bucurii zi de zi, implicând diverse activități.”

Prețurile calendarelor cadou pornesc de la câteva zeci de lei, însă pot depăși 1.000 de lei. Puteți cumpăra doar calendarul gol și să vă ocupați singuri de surprize.