Cum s-au distrat în minivacanță cei care nu au plecat la mare sau la munte. „Câteodată e mai bine să stai și acasă”

Unii s-au mutat, la propriu, în zonele verzi de lângă marile oraşe, alţii au dat buzna la ştrand.

Câteva sute de persoane s-au grăbit să prindă un loc bun pentru plajă la unul dintre ştrandurile din Timişoara, la orele amiezii.

Femeie: „Am zis să o petrecem acasă și la ștrand, câteodată e mai bine să stai și acasă și noroc că avem aquapark și în Timișoara unde putem să fugim. Mie îmi place.”

Reporter: „Cu cine ați venit?”

Femeie: „Cu familia. Minivacanță completă. Rămânem până miercuri.”

În zonele verzi de lângă Timişoara, pe malurile Timişului, se încingeau grătarele pe care sfârâiau deja legume, grătare sau mici.

Viorica Moraru: „Ardei copți, salată de ardei copți, am făcut frigărui, am făcut grătare de carne, aripoare, pentru toți. Mâine poate mergem în altă parte. Dar tot la iarbă verde, nu stăm acasă.”

Ciprian Roșu: „La un grătar, la iarbă verde.”

Reporter: „Merge friptură pe căldurile astea?”

Ciprian Roșu: „Merge, merge. Dacă nu am mai făcut de mult, merge.”

Unii au adus mâncarea pregătită de acasă.

Emilia Roșu: „ Dacă în altă parte nu mergem, venim aici, aici e frumos. Am mânacat, am avut orez, am avut carne, am avut salată roșie cu ceapă. Acuma mai tragem o bericică mai târziu.”

Alţii chiar s-au mutat cu cortul, pentru o săptămână.

Marian Gongeanu: „Mi-am luat o săptămână concediu și petrecem aici. Aer curat, de toate. E apa aproape, e plajă aia, e apă mică poate să se bălăcească fata.”

Miercuri este ultima zi de vacanţă, pentru majoritatea.

