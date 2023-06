Cum a fost întoarcerea la civilizație pentru Andreea Moromete. Un nou episod din Survivor: dincolo de insulă, pe VOYO

După ce a ajuns la hotel, Andreea s-a bucurat de o simplă spălare pe mâini cu săpun, dar și de o...manea!

„M-am simțit eliberată, că pot să mă bucur de orice. Am făcut ca toate alea, dar simțeam nevoia efectiv să mă descarc. Am sărit în pat, pe canapea, cântam la telecomandă. Din păcate am acumulat multe sentimente negative în competiția asta și simțeam nevoia de o descărcare”, a spus Andreea după ce a părăsit Survivor 2023.

„Ideea e că poți, frate, să duci orice ca și condiții în viața asta, și să nu mănânci, și să stai cu haine împuțite, chiar cred că rezistă corpul uman la orice. Oricum nici înainte nu eram eu foarte feminină, dar acum parcă m-am băiețit și mai tare”, a mai spus fosta concurentă.

Vezi cum a fost așteptată pe aeroport Andreea Moromete, pe VOYO, în episodul 7 din Survivor: dincolo de insulă.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 19-06-2023 21:02