Cum a descoperit o tânără că toată viața ei a fost o minciună. A fost „răpită” de mamă și dusă pe alt continent

Fuka, acum stabilită în SUA, a povestit pe TikTok cum a ajuns să fie despărțită de tatăl ei când era copil, dar și cum a reușit să-l găsească la maturitate.

Totul a început după ce Fuka a descoperit că mama ei „abuzivă” a mințit-o. Tânăra credea că au fost nevoite să se mute din Japonia în America deoarece tatăl ei o abandonase. Adevărul a ieșit într-un final la iveală, iar Fuka a descoperit că, de fapt, mama ei își ascundea astfel trecutul, scrie dailymail.co.uk.

În 2022, Fuka a aflat că încă este cetățean japonez. Atunci a mers în Japonia și a vizitat locul în care s-a născut, acolo unde locuiește și bunica ei. După ce s-au reconectat, tânăra a găsit o fotografie cu tatăl ei biologic, dar încă nu știa unde este.

Fuka a avut impulsul de a posta fotografia lui pe TikTok, în speranța că poate cineva care vede imaginea știe unde locuiește bărbatul. Videoclipul ei s-a viralizat.

Mai mulți utilizatori au reușit să-i găsească contul de Facebook, iar Fuka i-a trimis un mesaj. După mai multe luni a primit și un răspuns.

„Puterea TikTok-ului. Nu mi-am putut găsi tatăl timp de 18 ani și după ce postarea mea s-a viralizat, m-am trezit cu mesajul acesta: «Am auzit de la un prieten că mă cauți. Bineînțeles că îmi amintesc. Ai crescut. Ești în Japonia?»”, a spus ea.

După ce și-au împărtășit poveștile, Fuka a ajuns să cunoască adevărata istorie a familiei.

„Înainte să înceapă să-mi povestească totul, mi-a spus că întotdeauna există două adevăruri pentru fiecare poveste: «Mama ta poate are o perspectivă diferită, dar așa mă simt eu». Bunicii mei sunt preoți budiști și avem un templu budist în Japonia, acestea transferându-se de la o generație la alta, noi avându-l de sute de ani. Așa că mama mea era următoarea care ar fi trebuit să aibă grijă de templu, iar soțul ei, tatăl meu, a mers să ia certificatul templului și când s-a întors...noi nu mai eram”, a povestit Fuka.

Bărbatul spune că a mers în America cu speranța că le va găsi și le va aduce înapoi. Dar după scurt timp, viza lui a expirat și a fost nevoit să se întoarcă.

THE REUNION YOU ALL WERE WAITING FOR!! I literally feel this whole journey was a movie. Meeting my father and seeing how much he cared for me healed my inner child, because for so long, I did know who he was or whether he even remembered me. But with the power of social media, we were reunited

Când s-au întors în Japonia, părinții ei au divorțat oficial. Mama Fukăi l-a convins pe tatăl ei să-i cedeze drepturile parentale, bărbatul spunându-i că acceptă acest lucru cu o singură condiție: să rămână în Japonia.

Cu toate acestea, cele două s-au întors în Statele Unite ca femeia să locuiască cu noul ei partener. Tatăl fetei a dat-o în judecată pe mama ei, dar tribunalul nu i-a oferit drepturile parentale.

„În Japonia, divorțurile sunt un subiect tabuu și e dificil pentru un tată să aibă drepturi parentale egale după divorț. El a luptat pentru noi, doar că în Japonia au viziuni conservatoare. Mama mea practic i-a spus tatălui meu biologic să nu ne mai caute și că am un nou tată, că nu mai avem nevoie de el în viețile noastre acum. Când am vorbit cu tatăl biologic la telefon l-am întrebat cum a reușit să treacă peste asta și mi-a spus că în următorii doi ani ne-a visat în fiecare noapte și că spera că sacrificându-și drepturile parentale vom trăi o viață bună în Statele Unite”, a mai spus Fuka.

Cei doi au reușit să se întâlnească. Bărbatul și-a refăcut viața și are un fiu de doi ani Fuka spune că întâlnirea cu tatăl ei după 20 de ani a vindecat-o și rănit-o în același timp. Este fericită că tatăl ei își vede fiul crescând, cu ea neavând această șansă. Tânăra este totuși supărată că nu a avut copilăria pe care ar fi putut-o avea cu el.

„Deseori m-am simțit neiubită și lipsită de valoare în copilărie, dar am învățat cum să cooperez cu această traumă. Când eram copil am crezut că tatăl meu nu ne voia în viața sa și că ne-a abandonat, dar în tot acest timp el se ruga ca într-o zi să ne reîntâlnim. Niciodată nu am știut cât de mult am însemnat pentru el și pentru familia lui până l-am întâlnit, mi-au păstrat amintirea vie sperând că o să mă întorc. Când am plecat, tatăl meu a izbucnit în lacrimi și m-a îmbrățișat, mi-a spus cât de fericit este să mă aibă în viața lui. Nu știam ce am pierdut până acum”, a mai spus Fuka.

