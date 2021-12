Cozi uriașe la băcănii şi cofetării. Oamenii fac ultimele cumpărături pentru Crăciun. „Am luat ce am mai găsit”

Freamăt mare în băcănii şi cofetării, unde cei care şi-au comandat încă de săptămâna trecută mâncarea pentru Crăciun au venit să îşi ridice pachetele.

Totuşi, a fost loc şi pentru cei întârziaţi, care au mai găsit în vitrine tot soiul de mezeluri şi brânzeturi. Oamenii au stat la rând chiar şi câte o oră la unele prăvălii.

Joi la prânz, peste 30 de oameni aşteptau în faţa unei băcanii din capitală să le vină rândul la casă. Pe lângă cei veniţi să îşi ridice pachetele cu comenzi date de acum o săptămână, erau şi oameni abia ieşiţi la cumpărături. Ca să fie siguri că nu pleacă nimeni de la rând, angajaţii le-au dat celor de la coadă ceai fierbinte.

La unele prăvălii, clienţii au stat la coadă chiar şi câte o oră pentru ridicarea comenzilor. Zeci de cârnaţi, caltaboşi, porţii de salată boeuf şi piftie aşteptau să ajungă în frigiderele oamenilor.

Şi la o altă băcănie se lucrează la foc continuu. Sute de pachete au plecat spre casele clienţilor care şi-au comandat din timp meniurile pentru Crăciun.

Marius Tudosiei, proprietarul băcăniei: „Dacă astăzi am început la 5 şi ceva, pentru mâine am luat decizia să ne prezentăm toţi la 4:30 dimineaţa, pentru că gătim până târziu în noapte. Imediat se răcoresc lucrurile şi imediat putem să şi împachetăm.”

Iar cei care nu au apucat să comande s-au mulţumit cu ce au mai găsit prin vitrine.

Client: „Am cumpărat ce am mai găsit. Am găsit tobă, lebăr, caltaboş, am luat şi un borcan de murături. Vitrinele sunt frumoase şi ispititoare.”

Nici la prăjituri nu a fost mai liber.

Florența Mihăilă, cofetar: „Împachetăm la comenzi de azi dimineaţă, încă nu am reuşit să le facem pe toate. Pentru mâine încă nici nu le-am apucat să le calculăm, în noaptea aceasta va fi noapte albă. Încerc să livrez cozonacii în ziua în care sunt făcuţi, nu îi facem cu o zi înainte.”

Cine nu şi-a făcut plinul de mâncare şi dulciuri mai are ocazia şi mâine. Prăvăliile se vor redeschide luni, în a treia zi de Crăciun.