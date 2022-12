Clasicele fotografii de Crăciun, înlocuite cu videoclipuri de tot mai mulți români. Industria a luat un avânt impresionant

Mai nou, fotografiile clasice sunt înlocuite - sau completate - de filmări, care redau și mai bine emoția acestor zile.

Această modă are tot mai mulţi adepţi, care trimit filmările prietenilor sau le postează pe rețelele de socializare.

Familia Andrici a venit pentru prima dată la o astfel de ședință de Crăciun. Ca să fie o experienţă memorabilă, au venit în formulă completă: bunicii, părinţi, nepoţi, verişori şi unchi: 15 la număr.

Sofia, copil: „E emoționant. Suntem toți împreună, ca o familie”.

Ioan Andrici, bunicul: „Noi ne așteptam la mai puțin dar văd că a luat amploare. E o bucurie pentru reîntregirea familiei, să fim toți acum împreună. Un sentiment plăcut, de neuitat, o amintire frumoasă”.

Timp de 30 de minute, au fost fotografiați și filmați în trei decoruri diferite. La final, au primit filmul în care erau actorii principali.

Vlad Dermanschi, videograf: „Partea cea mai importantă sunt acele emoții redate pe video, ca mișcare și importantă e și coloana sonoră”.

Filmările de Crăciun, în locul pozelor, sunt alese de tot mai mulți clienți, pentru că surprind mai bine emoțiile, iar cei dragi le pot auzi și vocile.

Sorin Olariu, client: „Abia așteptăm să vedem rezultatele, să vedem videoclipul, să vedem pozele”.

Gabi Szofran, video - fotograf: „Este un trend pe video, foarte multă lume vrea și sesiune video. Cumva, nu ne așteptam la acest lucru, dar vor să-și posteze, pe Tik Tok, pe Instagram, reels-uri, vor să trimită la prieteni, la bunici în străinătate, la părinți și vor să-i vadă și video, nu doar în fotografii”.

Decorurile sunt esențiale în crearea acestor amintiri, așa că video-fotografii aduc în fiecare an ceva nou.

Gabi Szofran, video-fotograf: „Am adus brazi artificiali, zăpadă artificială și am creat acest cadru pe care îl întâlnim acest cadru de pădure, la munte. Am folosit lucruri moștenite, cum ar fi radioul de la bunica sau telefonul bunicii cu care am vorbit ultima dată la telefon”.

Marian Sterea, fotograf profesionist: „La noi în studio este în fiecare an un alt decor. Anul acesta avem un decor numit scrăciun, iar albumul îl numim vremea Crăiunului pentru că am dorit ca totul să fie cât se poate de românesc de autentic”.

Astfel de ședinte foto-video costă câteva sute de lei, în funcție de numărul decorurilor folosite, sau de preferințele clienților, iar listele de programări sunt pline de câteva luni...

Reporteri: Cătălin Covrig, Elena Bejinaru, Emanuela Băluș

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 24-12-2022 07:35